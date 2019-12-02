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"Объявил себя украинским "дуче": Аваков оскорбил вступившегося за украинцев Володина

02 декабря 2019, 15:39  •  213 • Политика
Глава МВД Украины Арсен Аваков на своей странице в Facebook оскорбил спикера Госдумы Вячеслава Володина, вступившегося за украинцев и заметившего, что "национализм и притеснение малых народов может привести к выходу из состава Украины ряда областей". Пользователи Сети расценили выпад министра по-своему, решив, что Аваков "объявил себя украинским "дуче".
Ранее, напомним, спикер Госдумы Вячеслав Володин вступился за украинцев и отметил, что из-за национализма Киев может лишиться части областей. Это явно взбесило главу МВД Украины Арсена Авакова. На своей странице в Facebook он процитировал слова спикера Госдумы про то, что "национализм и притеснение малых народов может привести к выходу из состава Украины ряда областей", и оскорбил его, добавив, что тот, мол, "прислал новые стёкла для розовых очков сторонникам дружбы с Россией".
Призвав Володина "чаще говорить", поскольку, как выразился Аваков, это помогает украинцам "лучше понимать истинные устремления "русского мира", глава МВД озвучил и скрытую угрозу, которая исходит от украинских националистов, подписавшись одним из них.
Депутат Госдумы Николай Валуев в беседе с Ura.ru назвал Авакова "странным человеком", "который награждает другого человека какими-то нелестными эпитетами лишь только потому, что тот озвучил реальную возможность какого-либо события".
Пользователи Сети расценили выпад министра по-своему, решив, что Аваков "объявил себя украинским "дуче".
"Надо полагать, что после публичного заявления, в котором Аваков официально объявил себя украинским "дуче" (итальянский титул, который носил Бенито Муссолини, глава Национальной фашистской партии - ред.), - отметил Эволют @evolyut, - миф об украинских "сёстрах и братьях" развеялся раз и навсегда. И таких (на минуточку) 73%, и это официально показали выборы. А вы о каком-то "нормандском формате". Блеф. Проснитесь".

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