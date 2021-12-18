"Объясним популярно". Что хочет сказать Западу Москва испытаниями "Цирконов"

На создание ракеты, способной остановить легендарный гиперзвуковой "Оникс", ушла четверть века. Её основное назначение – перехват и ликвидация кораблей вероятного противника на дальнем расстоянии. По мнению экспертов, в настоящий момент Штатам нечего противопоставить этому вооружению. Зачем же Россия раз за разом демонстрирует миру мощь "Циркона", пусть в рамках учений?

Русский фрегат "Адмирал Горшков" провёл очередные испытания "убийцы авианосцев", как окрестили гиперзвуковую ракету "Циркон" западные СМИ. Пуск был произведён из акватории Белого моря по цели, находившейся на полигоне Чижа в Архангельской области. Как пояснили в Минобороны, стрельбы прошли в рамках завершения цикла испытаний гиперзвукового оружия.

"Цирконы" летят и летят

Испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" начались не позднее 2016 года. Первый пуск морским носителем произведён в январе 2020-го. Стрелять новейшими ракетами доверили лучшему на тот момент кораблю Северного флота фрегату "Адмирал Горшков". Как и сегодня, пуск производился по береговой цели, но из акватории Баренцева моря. До конца года русские военные успели сделать ещё четыре пуска: в июне, октябре, ноябре и декабре. В итоге, с учетом январского испытания, за год было израсходовано пять ракет.

Между испытаниями каждый раз проходило несколько месяцев. Сообщения об успехах отечественной гиперзвуковой ракеты тоже не частили, не выделяясь из общего информационного фона.

Ситуация кардинально изменилась осенью 2021 года: 29 сентября источник в военно-промышленном комплексе сообщил СМИ, что лётно-конструкторские испытания "Цирконов" с надводного носителя успешно завершены. Пять дней спустя, 4 октября, пуск гиперзвуковой ракеты произвела атомная подлодка (АПЛ) "Северодвинск". Вскоре выяснилось, что субмарина отстрелялась двумя ракетами из надводного и подводного положений.

В первых числах ноября президент России Владимир Путин сообщил, что гиперзвуковые "Цирконы" начнут поступать на вооружение нашего флота с 2022 года. 18 ноября Минобороны сообщило, что очередной "Циркон", пущенный с борта "Горшкова", прямым попаданием поразил морскую цель. В тот же день глава оборонного ведомства Сергей Шойгу доложил об успехе главе государства, о чём также сообщили СМИ.

24 ноября информированный источник "слил" в СМИ информацию, что испытательные пуски "Цирконов" с подводных лодок продолжатся в 2024-м с борта АПЛ "Пермь". А ещё три дня спустя не менее информированный аноним рассказал, что Реутовское НПО машиностроения приступило к серийному производству "Цирконов". Само предприятие эту информацию не подтвердило, но и не опровергло.

Спустя несколько дней, 29 ноября, "Горшков" вновь произвёл пуск "Циркона" по морской мишени. 30-го числа Путин опять напомнил, что гиперзвуковые ракеты начнут поступать во флот в 2022-м. А 9 декабря на эту же тему высказался глава Генерального штаба России Валерий Герасимов (фигура не самая публичная). При этом сделал он это не в кулуарах какого-нибудь форума, а на встрече с военными атташе иностранных государств. То есть буквально заявил о наших ракетных успехах легальным представителям зарубежных разведок.

Информация к размышлению

Если включить внутреннего Штирлица, что он может нам рассказать по поводу вышеприведённой фактологии? Во-первых, по теме гиперзвуковых ракет высказались все значимые лица русского руководства, в осведомлённости которых не может быть сомнений. В их числе – начальник Генштаба Валерий Герасимов, который мог бы промолчать, и никто бы не удивился. Президент дважды за месяц возвращался к этой теме, что тоже показательно.

Во-вторых, обращает на себя интенсивность пусков. Гиперзвуковая ракета – штука чрезвычайно дорогая. Каждое испытание обходится государству в сотни миллионов, а может, и в миллиарды рублей. Производство этих ракет находится на высочайшем уровне (просто в силу своей сложности), а значит – проверять партии из сотен изделий, чтобы установить процент брака, нет никакой необходимости. Тем более что современные технологии позволяют многократно тестировать все компоненты ракеты непосредственно на предприятии-изготовителе.

Особенно показательно, что испытания сверхдорогих ракет не были остановлены даже после того как их приняли к серийному производству. "Адмирал Горшков" продолжает ими стрелять, хотя ещё в сентябре было озвучено заключение, что проблем с "Цирконами" (по крайней мере в варианте для надводных кораблей) нет.

Необычная разговорчивость нашего военно-политического руководства в сочетании с большим количеством "утечек" и высокой интенсивностью испытаний говорят ровно об одном: Москва очень хочет, чтобы наши "Цирконы" заметили за границей. Чтобы их наличие и возможности не вызывали сомнений у компетентных лиц, от которых зависит принятие решений.

Если отвлечься от скучных технических подробностей вроде девятимаховой скорости, профиля полёта ракеты и проблем обнаружения цели через облако плазмы, – что такое "Циркон"? По сути, это вершина развития линейки тяжёлых противокорабельных ракет: "Базальт" – "Гранит" – "Оникс". Выход на новый технологический уровень старой советской концепции противопоставления дальнобойных ракет ударным авианосным группам. "Циркон" – это прежде всего средство уничтожения крупных, хорошо защищённых кораблей противника. Безусловно, им можно стрелять и по береговым целям, но экономического смысла в этом меньше, чем в пресловутом забивании гвоздей микроскопом.

Пробуждаем инстинкты?

Россия буквально тычет в лицо "уважаемым партнёрам" оружием, специально разработанным для уничтожения основного инструмента их военного могущества.

Москва неоднократно заявляла об утрате коммуникации с США и их европейскими союзниками, деградации международных институтов и падении уровня отношений. Сами Соединённые Штаты тоже находятся в очень сложном положении: страной управляет очень пожилой человек; за его спиной идёт ожесточенная грызня за доступ к президентским таблеткам и должности спичрайтера. Институт общественной экспертизы практически уничтожен. Западные "специалисты по России" и прежде предпочитали не демонстрировать излишнего здравомыслия, а в последнее время и вовсе перешли на транслирование леволиберальной повесточки.

Любая попытка диалога нивелируется демагогией Демократической партии США, то есть из пропагандистских штампов и лозунгов. В этих условиях единственным островком здравомыслия остаются военные, разведка и think tanks ("фабрики мыслей"), на них работающие. Именно им, по всей видимости, и предназначено послание, которое Северный флот и официальные лица России передают в течение всей осени.

Что с того?

По сути, "Циркон" – это дорогостоящая попытка достучаться до Белого дома через Пентагон и Лэнгли. Отсюда же многократно повторяющиеся заявления о том, что ракеты не просто созданы, а уже запущены в производство и со следующего года начнут поступать во флот. Учитывая, что Штаты только несколько лет назад начали перестройку своих вооружённых сил, чтобы те могли противостоять технологически равному противнику, а не только гонять партизан по руинам failed state (несостоятельных государств), посыл Москвы чрезвычайно прост: вы опоздали, ребята. Давайте жить дружно.