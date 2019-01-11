"Обвинят Путина, но выиграют демократы": хакеры из "Темного властелина" опубликовали новые документы о теракте 9/11

Хакеры из группировки "Темный властелин" опубликовали вторую часть украденных ими судебных документов, которые раскрывают новые данные о теракте 9/11 в Нью-Йорке. Интернет-эксперт Станислав Жураковский уверен, что во взломе обвинят лично Владимира Путина, но выиграют от скандала американские демократы.

Хакеры из группировки "Темный властелин" ( The Dark Overlord, TDO) опубликовали второй массив секретных документов, проливающих свет на изнанку террористической атаки 11 сентября 2001 года.

Сразу после того, как ссылка на зашифрованный архив появилась на блокчейн-платформе Steemit, учетная запись "Темного властелина" была заблокирована. Но хакеры позаботились о том, чтобы обеспечть всем заинтересованным лицам доступ к данным.

"Темный властелин" ранее утверждал, что украденные документы скомпонованы в пять частей сообразно своему разоблачительному потенциалу. По словам кибервзломщиков, последняя, пятая часть способна "похоронить" администрацию США.

Хакеры объявили, что опубликуют все оказавшиеся в их распоряжении документы, если соберут 2 млн долларов пожертвований от интернет-пользователям. Причем взносы в биткоинах они принимают не только от тех, кто жаждет правды об участии американских спецслужб и чиновников в трагедии 9/11, но и от тех, кто хотел бы предотвратить публикацию отдельных имен или данных.

Решение администрации блокчейн-платформы заблокировать учетную запись "Темного властелина" уже вызвало резкую критику со стороны сообщества, отмечает сайт Let Know. Интернет-пользователи назвали эти действия цензурой и нарушением принципа неизменности блокчейна и защиты свободы слова. Их противники отмечают, что в данном случае хакеры не столько отстаивают права граждан знать правду о теракте, сколько вымогают у людей деньги.

"Головы открутят"

Интернет-эксперт Станислав Жураковский в разговоре с Царьградом предположил, что вероятность наличия у хакеров по-настоящему разоблачительных данных составляет "50 процентов, примерно как встретить динозавра". И если информация все-таки не будет опубликована, это будет означать, что государство в лице спецслужб или иных структур выкупило её.

Тот факт, что "Темный властелин" действует публично, полагает он, говорит о том, что в архиве действительно находятся серьёзные данные, и хакеры справедливо опасаются, что им "открутят головы".

"Я бы на месте правительства США открутил. По той простой причине, что если уж вы убиваете мирных граждан, то уж открутить голову кибер-террористам можете совершенно спокойно. Потом вряд ли кто-то их вспомнит", - признался собеседник Царьграда.

Теперь, считает эксперт, следует ожидать, что США объявят произошедшее вмешательством "злых русских хакеров" и "происками Кремля", потому что " лично Владимир Путин взламывал их сервера и что он самый главный хакер вообще на этой планете".

Но, настаивает Жураковский, по-настоящему эта ситуация выгодна в первую очередь Демократической партии США. Теракт в Нью-Йорке, напомнил он, произошел при администрации, которой управляли республиканцы, и сейчас у власти республиканцы. Поэтому демократы готовы пустить в ход абсолютно любой компромат, чтобы убрать Дональда Трампа.

Отметим, вопросы по поводу истинных организаторов теракта 9/11 вызывают не только секретные, но и общедоступные данные. Так, журналист Олег Лурье проанализировал итоги официального расследования и сделал вывод, что как минимум 8 раз американские власти соврали о том, что именно произошло.

Напомним, утром 11 сентября 2001 года неизвестные захватили четыре «Боинга» (в Бостоне, Вашингтоне и Ньюарке). Первые два самолета врезались в небоскребы Всемирного торгового центра - башни № 1 и 2, третий врезался в здание Пентагона, не причинив никаких существенных разрушений, четвертый упал в пустыне в Пенсильвании.

Две башни ВТЦ в течение полутора часов разрушились, аккуратно сложившись внутрь, затем рухнула еще одна башня ВТЦ, не испытавшая никаких внешних воздействий. Спустя несколько дней после теракта его виновниками были названы Усама Бен Ладен и его «Аль-Каида» (террористическая организация, запрещенная на территории России). Этот вывод впоследствии подтвердила Национальная комиссия по террористическим атакам на Соединенные Штаты под руководством экс-губернатора Нью-Джерси Томаса Кина. Однако к отчету комиссии Кина есть целый ряд претензий.

Обман номер 1. Звонки с сотовых телефонов

В официальном отчете комиссии Кина вся информация о происходившем на борту «Боинга», врезавшегося в одну из башен-близнецов, приводится со ссылкой на рапорты, поступившие с борта самолета по сотовым телефонам. Так, утверждается, что стюардессы Бетти Онг и Маделин Суини разговаривали больше 20 минут каждая.

Однако в 2001 году телефонные звонки с борта самолета, двигающегося со скоростью больше 150 км/ч, были технически невозможны. Такая технология была изобретена и опробована только в 2004 году.

Обман номер 2. Скорость движения самолета

В отчете комиссии Кина была приведена схема движения рейса 175, который врезался в Южную башню ВТС. Согласно схеме, самолет преодолел 85 км между Трентоном и Нью-Йорком за четыре минуты, то есть двигался со скоростью 1200 км/ч.

Однако «Боинг-767-200» технически не способен развивать скорость более 1000 км/ч из-за неминуемого разрушения. Более того, самолет такого типа способен разгоняться до скорости выше 900 км/ч только на высоте 12 км, в разреженном воздухе. В то время как «Боинг», врезавшийся в небоскреб, двигался на высоте нескольких сотен метров от уровня моря.

Обман номер 3. Причина обрушения башен

По официальным данным, небоскреб ВТЦ-1 высотой 110 этажей полностью разрушился через 102 минуты после того, как в него врезался самолет. Второй небоскреб рухнул через 56 минут. Причиной разрушения объявлены удар и последующий пожар.

Однако конструкция зданий была рассчитана таким образом, что должна была выдержать столкновение с самым тяжелым пассажирским самолетом «Боинг-707» на скорости 960 км/ч. Этот факт неоднократно подтверждался создателями ВТЦ. Что касается пожара, то обрушение небоскребов в Нью-Йорке - единственный в мировой истории случай, когда пожары в высотных зданиях привели к подобным последствиям.

Так, например, 13 февраля 1975 года в северной башне ВТЦ произошел пожар, выгорело 65% 11-го этажа, огонь распространился с 9 до 16 этажа и продолжался три часа. Интенсивность горения была выше, чем во время теракта 2011 года, но структура здания не пострадала - ни центральный каркас, ни межэтажные перекрытия.

Обман номер 4. Обрушение третьей башни

О теракте 11 сентября 2001 года принято говорить, упоминая обрушение двух башен-близнецов Всемирного торгового центра. Но в этот день рухнула еще одна, седьмая башня ВТЦ, несмотря на то что никакие самолеты в нее не врезались.

В этом небоскребе располагались офисы ФБР, Пентагона, контрразведки, фондовой биржи и ряда финансовых учреждений. 11 сентября 2011 года приблизительно в 17 часов в трех местах в башне начались небольшие пожары. Вскоре после этого здание рухнуло. По официальной версии - от «ослабления несущих конструкций».

Примечательно, что телеканал BBC сообщил о падении седьмой башни за 20 минут до того, когда это действительно произошло. При этом в прямом репортаже из Нью-Йорка за спиной корреспондента было видно целое и невредимое здание.

Впоследствии в BBC заявили, что все материалы, связанные с подготовкой репортажа, были утеряны.

Обман номер 5. Террористы - не террористы

14 сентября 2001 года Минюст США опубликовал имена 19 террористов, которые угнали четыре пассажирских самолета. Их личности, как утверждалось, были установлены благодаря опознанию тел и данным паспортов, которые каким-то чудом сохранились после того, как «Боинги» разбились. Среди вещей подозреваемых были найдены Кораны и инструкции по пилотированию самолетов.

Однако уже спустя несколько дней девять из 19 предполагаемых угонщиков обнаружились живыми и совершенно непричастными к теракту в США. 11 сентября 2001 года они находились в других странах, в основном в Саудовской Аравии. Впоследствии глава ФБР Роберт Мюллер признал, что нет никаких юридических доказательств, подтверждающих личности угонщиков самолетов. Однако в финальном отчете комиссии Кина фигурирует все тот же список из 19 имен.

Обман номер 6. Бен Ладен - не Бен Ладен

Спустя несколько дней после теракта 11 сентября СМИ распространили видеозапись признания Усамы Бен Ладена в причастности к произошедшему. Эта запись позволила комиссии Кина прийти к выводу, что за терактом стоял «террорист № 1».

Однако подлинность видеозаписи сразу же вызвала сомнения, поскольку на ней фигурирует человек с другим телосложением, носом, губами, бровями и скулами, совершенно не похожий на Бен Ладена. Более того, человек на записи - правша, тогда как Бен Ладен, как известно, был левшой. Кроме того, у человека на видео видно золотое кольцо, запрещенное мусульманам.

Впоследствии глава следственного отдела ФБР Рекс Тум признал, что нет никаких доказательств причастности Усамы Бен Ладена к событиям 11 сентября. Этот факт подтвердил и вице-президент США Ричард Чейни. Однако в отчете комиссии Кина содержится ссылка на фейковую видеозапись и утверждается, что во всем виноват Бен Ладен.

Обман номер 7. Улики были уничтожены

Следователям не позволили исследовать обломки башен-близнецов, а стальные каркасы под особой охраной отправили на переработку в Китай и Индию. Вывоз обломков был организован с невероятной скоростью. Так что правительственная комиссия оценки конструктивных характеристик зданий не смогла ознакомиться ни с уликами, ни с чертежами башен.

Протесты семей погибших и возражения экспертов, указывавших, что по национальному стандарту все свидетельства при любых пожарах в зданиях высотой более 10 этажей должны быть сохранены, были проигнорированы. Фото- и видеосъемка в районе обрушения была запрещена, полиция вела охоту за фотографами и операторами, принуждая стирать снятые кадры.

Обман номер 8. «Патриотический» акт и порядок его принятия

Менее чем через 2 недели после теракта Конгрессу был представлен Патриотический акт, который всего через месяц стал законом. В это же время началось американское вторжение в Афганистан.

Законопроект попал в Конгресс с нарушением законодательно определенной процедуры, и министр юстиции Джон Эшкрофт потребовал принять его за одну неделю без изменений, угрожая повторением терактов. Два наиболее активных противника акта получили по почте письма со спорами сибирской язвы.

Впоследствии стало известно, что конгрессменам не позволили даже прочитать документ, за который они голосовали.

Этот акт дал право федеральным служащим без уведомления обыскивать дома, рабочие места и частную собственность граждан. ЦРУ впервые получило полномочия по полноценной слежке за гражданами США, включая интернет-активность и телефонную прослушку.

Американские силовики получили право требовать любые медицинские, финансовые и другие документы граждан, не предъявляя никаких оснований. Сами граждане при этом не уведомляются о запросе данных. Кроме того, в законодательстве появилось понятие «внутреннего терроризма», под который подпадает фактически любая политическая или гражданская активность.

«И это лишь малая часть из тех «доказательств», которые обнаружены в «самом достоверном» официальном расследовании трагедии 9/11. Но и этого, по-моему, вполне достаточно, чтобы понять, какими методами США идут к своим целям, уничтожив более трех тысяч американцев», - пишет Олег Лурье.