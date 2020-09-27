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"Обвинять Путина, Кремль и всю Русь в попытке убить": Как ФБР дважды разочаровало Кара-Мурзу
27 сентября 2020, 12:10 • 58 • В мире
Телеведущий Евгений Попов съязвил над тем, как оппозиционер Владимир Кара-Мурза дважды пытался доказать своё отравление. Но в американском ФБР его дважды разубеждали в этом: анализы не выявляли токсикологического воздействия. Впрочем, Кара-Мурзу это не останавливало, подчёркивает Попов. "Кара-Мурза продолжал обвинять Путина, Кремль и всю Русь в попытке (двух) его убить", - написал он в Twitter.
В правительстве США не полностью обнародовали данные, связанные с предполагаемым отравлением оппозиционера Владимира Кара-Мурзы. Впрочем, из той части документов, которые стали открыты, становится ясно, что оппозиционера не травили.
В частности, в сведениях об инцидентах в 2015 и 2017 годах, когда Кара-Мурза попадал в больницу, представители ФБР не выявили следов яда. Это, судя по информации "Радио Свобода", разочаровало оппозиционера.
Телеведущий Евгений Попов, комментируя статью "Радио Свобода", отмечает, что в этом и кроется вся суть оппозиции.
"Вся сущность Кара-Мурзы и ему подобных... Ещё в 2018 году агент ФБР, который вёл расследование, сказал ему, что в его анализах нет ядов. Но Кара-Мурза продолжал обвинять Путина, Кремль и всю Русь в попытке (двух) его убить.
В то же время в имеющихся в распоряжении "Радио Свобода" документах нет твёрдых доказательств отравления Кара-Мурзы. ФБР наш", - заметил Попов на странице в Twitter.
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