"Обвинять Путина, Кремль и всю Русь в попытке убить": Как ФБР дважды разочаровало Кара-Мурзу

В правительстве США не полностью обнародовали данные, связанные с предполагаемым отравлением оппозиционера Владимира Кара-Мурзы. Впрочем, из той части документов, которые стали открыты, становится ясно, что оппозиционера не травили.

В частности, в сведениях об инцидентах в 2015 и 2017 годах, когда Кара-Мурза попадал в больницу, представители ФБР не выявили следов яда. Это, судя по информации "Радио Свобода", разочаровало оппозиционера.

Телеведущий Евгений Попов, комментируя статью "Радио Свобода", отмечает, что в этом и кроется вся суть оппозиции.

"Вся сущность Кара-Мурзы и ему подобных... Ещё в 2018 году агент ФБР, который вёл расследование, сказал ему, что в его анализах нет ядов. Но Кара-Мурза продолжал обвинять Путина, Кремль и всю Русь в попытке (двух) его убить.

В то же время в имеющихся в распоряжении "Радио Свобода" документах нет твёрдых доказательств отравления Кара-Мурзы. ФБР наш", - заметил Попов на странице в Twitter.