"Обвинения абсурдны": Трамп потребовал своего оправдания по статьям импичмента

Дональд Трамп уверенно отрицает все обвинения, которые звучат в его адрес по импичменту. Президнет США также требует, чтобы его оправдали. Об этом сообщается в ответе адвокатов на вызов на процесс по импичменту в сенат, рассказывает РИА Новости.

"Президент сохраняет все доступные ему права на защиту", - отмечается в документе, под которым стоят подписи личного адвоката Дональда Тармпа Джея Секулова и юрисконсульта Белого дома Пэта Чиполлоне.

Юристы уточняют, что президент считает все обвинения демократов в свой адрес "абсурдными", пишет URA.RU. В их числе - пункт о попытках помешать конгрессу США проводить расследование его "преступлений", из-за которых Трампу угрожает импичмент.

Адвокаты подчёркивают, что все слова и действия американского лидера "были конституционными, вполне законными, полностью адекватными". И что они предпринимались "для продвижения национальных интересов".