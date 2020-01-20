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"Обвинения абсурдны": Трамп потребовал своего оправдания по статьям импичмента
20 января 2020, 09:39 • 100 • Политика
Президент США Дональд Трамп отрицает все обвинения, которые звучат в его адрес по импичменту. А также требует, чтобы его оправдали. Адвокаты американского лидера уточняют, что он считает все обвинения демократов в свой адрес "абсурдными".
Дональд Трамп уверенно отрицает все обвинения, которые звучат в его адрес по импичменту. Президнет США также требует, чтобы его оправдали. Об этом сообщается в ответе адвокатов на вызов на процесс по импичменту в сенат, рассказывает РИА Новости.
"Президент сохраняет все доступные ему права на защиту", - отмечается в документе, под которым стоят подписи личного адвоката Дональда Тармпа Джея Секулова и юрисконсульта Белого дома Пэта Чиполлоне.
Юристы уточняют, что президент считает все обвинения демократов в свой адрес "абсурдными", пишет URA.RU. В их числе - пункт о попытках помешать конгрессу США проводить расследование его "преступлений", из-за которых Трампу угрожает импичмент.
Адвокаты подчёркивают, что все слова и действия американского лидера "были конституционными, вполне законными, полностью адекватными". И что они предпринимались "для продвижения национальных интересов".
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