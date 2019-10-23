"Обсуждали не Сирию": Вассерман объяснил, о чём на самом деле говорили 6 часов Путин и Эрдоган

Президент России Владимир Путин сообщил, что решения, на которые удалось выйти по итогам переговоров с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, будут "важными, если не судьбоносными". Встречу двух лидеров прокомментировал политический эксперт Анатолий Вассерман.

Речь идёт о договорённости, что российская военная полиция и сирийские военные с полудня 23 октября начнут патрулировать район турецкой операции в Сирии. При этом курдские формирования со среды должны быть выведены за пределы 30-километровой зоны от турецкой границы.

Вассерман считает, что об этом стороны договорились ещё до встречи Путина и Эрдогана. Эксперт подчеркнул, что сейчас Турция слишком зависит и от рынка Российской Федерации. Поэтому, уверен Вассерман, всё необходимое согласовано заранее, а сегодня эти договорённости просто были оглашены.

По мнению политэксперта, на переговорах, которые длились порядка 6 часов, на самом деле обсуждалось то, о чём станет известно лишь через некоторое время. То есть какие-то планы на будущее, о которых никто ещё пока ничего не знает.

Путин и Эрдоган, скорее всего, обсуждали так долго то, что станет известно лишь через какое-то время, - сказал Анатолий Вассерман в интервью Царьграду.

Что же касается непосредственно самой договорённости, то, по мнению эксперта, она пойдёт на пользу всем игрокам, присутствующим в Сирии. Сирия получила возможность занять ту часть своей территории, откуда центральную власть вытеснили ещё в начале боевых действий, в 2012 году. И сейчас наконец-то на сирийско-турецкой границе устанавливается более или менее спокойная жизнь, в чём даже курды заинтересованы. И Российская Федерация, вообще, утверждается в роли главного поставщика спокойствия и порядка.