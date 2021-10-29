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"Обсуждал с Путиным "дух Хельсинки": Президент Финляндии о переговорах с главой России
29 октября 2021, 19:40 • 55 • Политика
Президент Финляндии назвал дискуссию с Путиным интенсивной. "Обсуждал с Путиным "дух Хельсинки" и что было бы важно укрепить хотя бы минимальный уровень взаимного доверия", - рассказал он.
Президент Финляндии Саули Ниинистё рассказал об "интенсивных" переговорах с главой России Владимиром Путиным. Встреча двух лидеров состоялась в Москве в пятницу 29 октября.
Финский глава государства сообщил, что переговоры длились три часа и были очень интенсивными. Лидеры успели обсудить вопросы взаимной торговли, а также ситуацию с коронавирусом.
- отметил президент Финляндии на брифинге по итогам встречи.
Речь идёт о проведения саммита по безопасности к 50-летию ОБСЕ в финской столице. Мероприятие запланировано на 2025 год, однако его проведение в условиях глобальной пандемии пока под вопросом.
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