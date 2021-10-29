"Обсуждал с Путиным "дух Хельсинки": Президент Финляндии о переговорах с главой России

Президент Финляндии назвал дискуссию с Путиным интенсивной. "Обсуждал с Путиным "дух Хельсинки" и что было бы важно укрепить хотя бы минимальный уровень взаимного доверия", - рассказал он.

Президент Финляндии Саули Ниинистё рассказал об "интенсивных" переговорах с главой России Владимиром Путиным. Встреча двух лидеров состоялась в Москве в пятницу 29 октября.

Финский глава государства сообщил, что переговоры длились три часа и были очень интенсивными. Лидеры успели обсудить вопросы взаимной торговли, а также ситуацию с коронавирусом.

Обсуждал с Путиным "дух Хельсинки" и что было бы важно укрепить хотя бы минимальный уровень взаимного доверия в международном порядке,

- отметил президент Финляндии на брифинге по итогам встречи.

Речь идёт о проведения саммита по безопасности к 50-летию ОБСЕ в финской столице. Мероприятие запланировано на 2025 год, однако его проведение в условиях глобальной пандемии пока под вопросом.