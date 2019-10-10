"Обсудили расследование и судебный процесс по МН17": Зеленский поговорил с главой МИД Нидерландов

Как сообщается на сайте Зеленского, речь шла о сотрудничестве в части завершения расследования этой авиакатастрофы, произошедшей в июле 2014 года, а также о проведении судебного процесса по этому делу. Зеленский сообщил представителю Нидерландов о том, как обстоят дела с безопасностью в Донбассе, а также о том, что делается ради прекращения боевых действий в этом регионе, пишут Nation News.

Напомним, в октябре в Палате представителей Нидерландов приняли решение о дополнительном расследовании уже в отношении роли Украины в трагедии с бортом рейса MH17.

Партия христианских демократов (CDA) и Социалистическая партия (SP) при поддержке других политических сил выступили за то, чтобы прояснить, почему украинская сторона не закрыла воздушное пространство в регионе, где велись боевые действия.

Пока официально голландская сторона не предпринимала никаких шагов в отношении Киева, однако у местных политиков велико желание начать детальное изучение обстоятельств.

По мнению депутата парламента Михила ван Ниспена, нужно провести дополнительное расследование, чтобы добиться справедливости и истины в этом вопросе.

Свою позицию депутаты изложили в предложении, поддержанном всеми партиями, участвовавшими накануне в дебатах. А документ уже доступен на сайте парламента Нидерландов. Например, депутаты обращают внимание, что ясности требует вопрос закрытия пространства над Восточной Украиной и вокруг нее.

Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок с осторожностью отреагировал на данное предложение. Он в ходе тех же дебатов говорил, что с юридической точки зрения нет оснований для привлечения Украины. Да и изучить указанные факты - задача не из легких.

"Речь идет и об их воздушном пространстве", - пояснил Блок. Но в конце концов даже он не стал возражать против предоставления возможности для изучения фактов, настораживающих депутатов.

Партии коалиционного правительства все без исключения заявили, что поддерживают предложение.