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"Обсудили, повздыхали, ручками развели": Русские указали на абсурд в антироссийской встрече Запада

08 апреля 2021, 06:40  •  96 • Политика
В России прокомментировали антироссийскую встречу стран Запада, в ходе которой обсуждался "рост российской военной активности" на границе с Украиной. Русские указали на абсурдность ситуации, которая прослеживалась в этом собрании русофобов. "Обсудили, повздыхали, ручками развели".
Речь идёт о встрече США, Великобритании, Канады, Литвы и Польши, которые обсудили якобы активность России на границе с Украиной с целью дальнейших "агрессивных действий". Отмечается, что на встрече присутствовали главы Минобороны Великобритании и США. Участники собрания подтвердили "непоколебимую поддержку суверенитету, территориальной целостности и евроатлантическим устремлениям Украины". Киеву также пообещали продолжение тренировок и учений ВСУ.
"Дестабилизирующие действия России подрывают деэскалацию напряженности, которая была достигнута соглашением при посредничестве ОБСЕ 27 июля 2020 года", - сказано в заявлении Госдепа.
В русском сегменте интернета прокомментировали сложившуюся ситуацию и отметили, что, во-первых, проведенное собрание не означает, что даже в случае реальной угрозы Украине кто-либо станет направлять свои войска в помощь, а во-вторых, абсурд ситуации в том, что в США накопился целый ворох насущных проблем – от свободного оружия, до проблем с питанием и внутренними конфликтами, а руководство США вместо решения этих вопросов занято Украиной.
"Обсудили, повздыхали, ручками развели... а помирать за Украину никому не охота", - пишет "D Direktor"
"Сейчас чем занимается народ США? Правительство США знает? Обеспокоены вдруг Украиной… Если не знает, я скажу сейчас: если давать общую оценку народу, то народ США живёт по такому принципу - где поспать, что покушать, пушка в руке и наркота. О Украине здесь вообще нет речи, а правительство США чем занимается? Тем же самым, что и внутри их народ, только внешне. Так что займитесь лучше своей адекватностью товарищи господа и у вас всё будет хорошо не злитесь на Россию, что в России лучше, чем у вас", - отмечает Надежда Алабугина.
"Да в конце 30-х годов прошлого века западные газетенки также кричали о красной угрозе. А кружок помощи Гитлеру включал в себя как США, так и Британию. История повторяется, только теперь захваченная нацистами Украина на острие копья", - добавляет Иван Дуллин.
"Рост военной деятельности НАТО около границ России кто нибудь будет когда нибудь обсуждать?", - спрашивает "super.ket007a"

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