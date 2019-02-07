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"Обсудили, как управлять вселенной": В Сети иронизируют над встречей Климкина и Болтона

07 февраля 2019, 10:39  •  4 • В мире
Витязева отреагировала на твит советника президента США Джона Болтона, где он подвел итоги встречи с главой украинского МИД Павлом Климкиным. Журналист написала :"Обсудили, как управлять вселенной".
Советник американского президента Джон Болтон написал в своем Тwitter, что провел продуктивную встречу с Павлом Климкиным, где они обсудили "свободные и справедливые выборы" на Украине. Он также добавил, что обсуждение коснулось региональной безопасности и российского вмешательства.

Журналист Юлия Витязева назвала эту встречу: "Болтон с Климкиным обсудили, как управлять вселенной".
Она иронически высказывалась, что из-за функции twitter, теперь все жители России могут в комментариях высказать Болтону свой взгляд как на тему "вмешательства России", так и на предмет "честных и свободных" выборов на Украине.
Болтон с Климкиным обсудили, как управлять вселенной. Есть шанс ознакомить г-на (не путать с господином) с нашей точкой зрения на тему как «вмешательства России» так и на предмет «честных и свободных» выборов в/на https://t.co/qufg6SbaP0
— Юлия Витязева (@Vityzeva) 6 февраля 2019 г.

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