"Обстановка контролируемая": МВД Белоруссии сообщило о сотнях задержанных протестующих

В городах Белоруссии сегодня прошли очередные массовые акции протеста. В ряде регионов они сопровождались столкновениями активистов с сотрудниками полиции. Так, в Гомеле и Могилёве правоохранители были вынуждены применить против толпы спецсредства.

Всего, по данным МВД Белоруссии, на несанкционированных протестах было задержано около 200 человек. Информации о пострадавших не поступало.

"В целом по стране обстановка контролируемая", - подчеркнули в МВД.

В Минске и других крупных городах страны проходит 50-й день протестов после президентских выборов. По данным правозащитников из центра "Весна", задержаны около сотни демонстрантов: в столице, Могилёве, Гродно, Витебске, Солигорске, Гомеле, Жодино и других населённых пунктах.