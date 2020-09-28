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"Обстановка контролируемая": МВД Белоруссии сообщило о сотнях задержанных протестующих
28 сентября 2020, 05:35 • 40 • Политика
Полиция Белоруссии задержала порядка 200 человек, участвующих в несанкционированных акциях протеста по всей стране. В МВД страны подчеркнули, что "обстановка контролируемая", пострадавших среди активистов нет.
В городах Белоруссии сегодня прошли очередные массовые акции протеста. В ряде регионов они сопровождались столкновениями активистов с сотрудниками полиции. Так, в Гомеле и Могилёве правоохранители были вынуждены применить против толпы спецсредства.
Всего, по данным МВД Белоруссии, на несанкционированных протестах было задержано около 200 человек. Информации о пострадавших не поступало.
"В целом по стране обстановка контролируемая", - подчеркнули в МВД.
В Минске и других крупных городах страны проходит 50-й день протестов после президентских выборов. По данным правозащитников из центра "Весна", задержаны около сотни демонстрантов: в столице, Могилёве, Гродно, Витебске, Солигорске, Гомеле, Жодино и других населённых пунктах.
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