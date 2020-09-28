Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Не знаю, как он извиняться будет": Грозные "предупреждения"...
"План провалился": Западные лидеры пытаются спустить дело Навального н...
Погибшим украинским курсантам перед полётом предлагали «бомбить Воронеж»
Допа и Гепа уводят Харьков
Главная / Политика

"Обстановка контролируемая": МВД Белоруссии сообщило о сотнях задержанных протестующих

28 сентября 2020, 05:35  •  40 • Политика
Полиция Белоруссии задержала порядка 200 человек, участвующих в несанкционированных акциях протеста по всей стране. В МВД страны подчеркнули, что "обстановка контролируемая", пострадавших среди активистов нет.
В городах Белоруссии сегодня прошли очередные массовые акции протеста. В ряде регионов они сопровождались столкновениями активистов с сотрудниками полиции. Так, в Гомеле и Могилёве правоохранители были вынуждены применить против толпы спецсредства.
Всего, по данным МВД Белоруссии, на несанкционированных протестах было задержано около 200 человек. Информации о пострадавших не поступало.
"В целом по стране обстановка контролируемая", - подчеркнули в МВД.
В Минске и других крупных городах страны проходит 50-й день протестов после президентских выборов. По данным правозащитников из центра "Весна", задержаны около сотни демонстрантов: в столице, Могилёве, Гродно, Витебске, Солигорске, Гомеле, Жодино и других населённых пунктах.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



40
Источник
Похожие новости
27 сентября 2020, 22:15
В Нидерландах указали на неожиданную версию крушения малайзийского "Боинга"
27 сентября 2020, 21:20
Европа взбунтовалась на фоне "приговора Зеленскому". Но резкие слова пришлось взять обратно
27 сентября 2020, 21:20
"Спасибо Михаилу Сергеевичу": Сатановский объяснил, почему РФ бессильна в карабахском конфликте
28 сентября 2020, 00:05
Белорусские оппозиционеры готовы создать МИД за рубежом. От России они ждут гарантий
28 сентября 2020, 00:05
Азербайджан предложил сдаться. В ответ Армения мобилизовала военнослужащих запаса
28 сентября 2020, 00:05
Армения допустила признание независимости Нагорного Карабаха
Новости партнеров
 
Выбор дня
28 сентября 2020, 00:05
Белорусские оппозиционеры готовы создать МИД за рубежом. От России они ждут гарантий
28 сентября 2020, 00:05
Эрдоган перешёл от слов к делу? Турецкого шпиона обнаружили в Армении
28 сентября 2020, 01:55
В афере с Навальным СИС ищет варианты
28 сентября 2020, 00:05
Азербайджан предложил сдаться. В ответ Армения мобилизовала военнослужащих запаса
28 сентября 2020, 00:00
«В пользу консервативного крыла»: как назначение верховного судьи США может повлиять ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 сентября 2020, 09:30
Украинцы передали часть русского наследства Китаю: в Пекине "чуть не расплакались от подарка"
24 сентября 2020, 02:35
Что будет делать Россия, если Германия откажется от "Северного потока 2": Вассерман приоткрыл тайну
22 сентября 2020, 18:30
"Приговор Зеленскому": После бунтов в Донбассе не выдержал даже Лавров
26 сентября 2020, 23:20
Погибшим украинским курсантам перед полётом предлагали «бомбить Воронеж»
23 сентября 2020, 00:00
"Вновь повторю...": Путин добавил "ложку дёгтя" в "бочку мёда" ООН
22 сентября 2020, 01:05
Русские держали Лондон "на мушке" после угроз Путину и Лукашенко: Британцы ответили 28 самолётами
26 сентября 2020, 20:35
"Ну всё, старуха, сворачивай трубу": Европа придумала, как наказать Россию за Навального
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.