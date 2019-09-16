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"ОБСЕ не уполномочена": Истерика Украины из-за выступления представителя Крыма не сработала

16 сентября 2019, 21:24  •  143 • Политика
На открывшемся в Варшаве заседании ОБСЕ представитель Украины грубо перебил главного редактора "Крымской газеты" Марию Волконскую, потребовав прекратить ее выступление. В частности, делегация Незалежной пыталась представить участие журналиста в заседании как провокацию. Но выступление было продолжено - за представителя Крыма вступился сотрудник Минкомсвязи России Кирилл Игнатов.
Член делегации Украины перебил выступление представителя Крыма - главного редактора "Крымской газеты" Марии Волконской во время совещания ОБСЕ по правам человека, передает корреспондент РИА Новости.
Представитель Незалежной попытался убедить модератора, что Волконская не может выступать на площадке ОБСЕ, так как "Крым и Севастополь являются частью Украины, хоть и временно оккупированной".
Выступление же главреда "Крымской газеты", по словам представителя Украины, можно расценить как попытку распространить точку зрения "оккупационных властей". В результате делегация Незалежной потребовала, чтобы Волконская покинула зал заседаний.
В свою очередь представитель Минкомсвязи России Кирилл Игнатов вступился за представителя Крыма, попросив модератора положить конец практики подобных вмешательств Украины.
По его словам, Марию зарегистрировали как главного редактора СМИ. Он напомнил, что "ОБСЕ не уполномочена определять территориальную принадлежность тех или иных территорий". По итогам дискуссии модератор заявил, что участники совещания не обсуждают статус Севастополя и Крыма. Выступление Волконской было продолжено.

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