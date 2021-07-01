"Общество средней зажиточности": Глава Китая заявил о полном искоренении бедности

Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин заявил о полном искоренении бедности в стране. "Общество средней зажиточности", - назвал он нацию на торжественной церемонии.

Церемония проводилась в честь векового юбилея Коммунистической партии Китая. Си Цзиньпин выступил на площади Тяньаньмэнь.

"Мы достигли первой цели столетия и во всех отношениях построили общество средней зажиточности в Китае", - произнёс он.

Политик отметил, что искоренение абсолютной бедности было исторической задачей, и теперь она решена. Перед страной вторая цель на XXI век – превращение Китая "в великое, современное социалистическое государство во всех отношениях". Си Цзиньпин отметил, что страна уверенными шагами идёт к достижению этой цели.

В Китае существует идеология, которую упрощённо можно свести к цели "двух столетий". Если первая достигнута, то о достижении второй власти намереваются сообщить к 100-летию основания КНР, то есть к 2049 году. К этому времени государство должно отвечать ряду требований: быть демократическим, сильным, современным, цивилизованным и гармонизированным.

Первый съезд Коммунистической партии Китая проходил с 23 июля по 5 августа 1921 года. Участники приехали на него нелегально. Стартовал съезд в Шанхае, но потом "переехал" на озеро Наньху на востоке провинции Чжэцзян. В мероприятии участвовало всего 13 человек, одним из которых был Мао Цзэдун – будущий лидер Китая. На том тайном съезде партии было дано официальное название, а также принята её первая программа.