"Общество готовят к войне с Россией": Британцев возмутило отношение к русским на Олимпиаде

Экс-следователь WADA углядел "оскорбление" в форме русских спортсменов. Британцы поставили зарвавшегося чинушу на место. "Очередная антироссийская пропаганда. Наверняка британское общество готовят к "горячей" войне с этими "мерзкими русскими", - гласят комментарии.

Форма спортсменов России на Олимпиаде в Токио возмутила бывшего следователя WADA Мартина Дюббея. По его мнению, она недостаточно "нейтральна", пишет британское издание The Telegraph. Пользователи Сети сразу поставили его на место.

Из-за "допингового скандала" атлетов России на несколько лет лишили возможности выступать под флагом и гимном родной страны. Даже купальник с медведем вызвал скандал. Но экс-следователь WADA всё равно недоволен.

Такое ощущение, что вся форма олицетворяет Россию. Где нейтральные цвета?

- цитирует его The Telegraph.

Однако его аргументы не нашли отклика в сердцах британских читателей. Напротив, они вступились за русских спортсменов и указали на двуличие и лицемерие возмущённого победами России сотрудника WADA.

Нелепая антироссийская пропаганда. Этих спортсменов уже затестировали на допинг по самое не балуйся, но русские почему-то - единственные, кому отказано в праве представлять свою страну,

- гласит один из комментариев.

Очередная антироссийская пропаганда. Наверняка британское общество готовят к "горячей" войне с этими "мерзкими русскими",

- приводит Nation News мнение другого читателя.

Также в комментариях указывают на то, как другие страны используют допинг, но их за это даже не пытаются как-то покарать.