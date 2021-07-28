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"Общество готовят к войне с Россией": Британцев возмутило отношение к русским на Олимпиаде

28 июля 2021, 02:15  •  63 • Политика
Экс-следователь WADA углядел "оскорбление" в форме русских спортсменов. Британцы поставили зарвавшегося чинушу на место. "Очередная антироссийская пропаганда. Наверняка британское общество готовят к "горячей" войне с этими "мерзкими русскими", - гласят комментарии.
Форма спортсменов России на Олимпиаде в Токио возмутила бывшего следователя WADA Мартина Дюббея. По его мнению, она недостаточно "нейтральна", пишет британское издание The Telegraph. Пользователи Сети сразу поставили его на место.
Из-за "допингового скандала" атлетов России на несколько лет лишили возможности выступать под флагом и гимном родной страны. Даже купальник с медведем вызвал скандал. Но экс-следователь WADA всё равно недоволен.
Такое ощущение, что вся форма олицетворяет Россию. Где нейтральные цвета?
- цитирует его The Telegraph.
Однако его аргументы не нашли отклика в сердцах британских читателей. Напротив, они вступились за русских спортсменов и указали на двуличие и лицемерие возмущённого победами России сотрудника WADA.
Нелепая антироссийская пропаганда. Этих спортсменов уже затестировали на допинг по самое не балуйся, но русские почему-то - единственные, кому отказано в праве представлять свою страну,
- гласит один из комментариев.
Очередная антироссийская пропаганда. Наверняка британское общество готовят к "горячей" войне с этими "мерзкими русскими",
- приводит Nation News мнение другого читателя.
Также в комментариях указывают на то, как другие страны используют допинг, но их за это даже не пытаются как-то покарать.

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