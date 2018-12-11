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"Общество бывших": военкор Коц показал, как "профессиональная похоронная команда" эмигрантов хоронила Русь

11 декабря 2018, 17:09  •  138 • В мире
Русофобы, псевдолибералы и просто не очень здоровые люди собрались в Вильнюсе на своей шестой по счету "шабаш". О том, как эмигранты из "профессиональной похоронной команды" "хоронили Русь" и "спасали Россию", в своей колонке рассказал журналист Александр Коц.
Ежегодный форум эмигрантов-русофобов и примкнувших к ним деятелей прошел в этом году в Вильнюсе не особо заметно. Однако для самих собравшихся это событие, как и всегда, было "значительным".
"Профессиональная похоронная команда их эмигрантов, русофобов, псевдолибералов и не очень здоровых людей", - так описывает Александр Коц в своей колонке для "КП" эту публику, съехавшуюся в Вильнюс, чтобы в очередной — уже шестой — раз похоронить "преступный российский режим", ожидая с минуты на минуты его "обрушения".
"Перфоманс, напоминающий съезд отвергнутых пожилых любовниц, с каждым годом становится все бессмысленнее, приобретая яркие жовто-блакитные тона", - отмечает журналист. И действительно, все больше среди тех, кто рвется "спасать Россию", господ-эмигрантов, окопавшихся в Киеве.
Однако все эти люди, когда-то и имевшие возможность влиять на умы, так и не смогли предложить ничего дельного. Разве что заявить, как беженец Илья Понамарев, что россияне должны увидеть и понять "успех Украины, скинуть отсталый режим и двигаться по пути демократизации".
А вот еще цитата — теперь уже от экс-покойника Бабченко: "Быть сейчас за Россию – это как быть за Германию в 1939 году".
Главные "лекарства", которое предлагают "спасители Руси" — поддать еще жару санкциями, расширить списки врагов государства и заслужить тем самым одобрение "сверху". О чем и говорит Марк Фейгин: "Эта работа интересует наших друзей на Западе. Не только в Вашингтоне".
"Смысл жизни сегодняшних «политэмигрантов», разумеется, не в построении свободной России. Зато помогает наглядно представить, что бы сделали эти «освободители» со страной, попади им в руки руль от государства. Украину бы и сделали", - пишет Александр Коц.

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