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"Общественный резонанс крайне важен": Эксперты – о том, почему Путин не хочет "прикрывать" громкие дела о коррупции

21 июня 2019, 06:39  •  70 • Политика
Во время прямой линии президенту задали вопрос о коррупции на примере полковника Захарченко. Отвечая на него, Владимир Путин сказал, что чувствует личную ответственность за такие преступления, а также пообещал и дальше предавать гласности громкие коррупционные дела, несмотря на то, что ему нередко говорят предлагают это "как-то прикрыть". "Общественный резонанс таких коррупционных дел крайне важен", - объяснил позицию президента России политолог Дмитрий Абзалов.
Отвечая на вопрос жителя Магадана о коррупции, глава государства заявил, что "чувствует ответственность за это безобразие". И если бы было иначе, то о таких делах общественность бы и не узнавала.
"Ведь вы знаете, все время предлагают альтернативы и мне нередко говорят "может мы это прикроем, это закроем", потому что будут задавать разные вопросы. И у меня всегда на это только один ответ "нет". Если мы имеем дело с преступлением, с наживой за счет граждан, то мы должны это, во-первых, всегда доводить до конца, а во-вторых, это нужно делать гласно", - заявил Владимир Путин.
В беседе с Царьградом политолог, ведущий эксперт Аналитического управления Центра политической конъектуры Дмитрий Абзалов объяснил позицию президента по этому вопросу. Прежде всего, отметил он, надо понимать, что речь идет не о том, что коррупционные дела не надо раскрывать. Имелось ввиду другое – не предавать их столь широкой огласке, как это мы видим на примерах полковника Захарченко или высоких чинов из ФСБ, которых ловят с баснословными припрятанными деньгами.
По мнению Абзалова, вопрос этот, конечно, очень непростой. Ведь, с одной стороны, узнав о "запасах" Захарченко, люди прежде всего запомнят, что у него были эти 9 миллиардов рублей. И получится, что резонанс этой истории не в том, что его поймали и какую операцию для этого провели, а в том, что у полковника МВД нашли эту огромную сумму. Мол, сколько тогда найдут, к примеру, у генерала. Это – одна сторона.
Конечно, существует позиция, согласно которой бороться с коррупцией необходимо, но особо не переносить эту борьбу в публичную плоскость. Однако президент считает, что в этом вопросе публичность намного важнее и она – тоже определенный сигнал обществу. Чтобы было понятно, что такие дела расследуют не "кулуарно".
"Публичная часть борьбы с коррупцией дает очень важный эффект. И прежде всего, это такой важный мессенедж с "аппаратной" точки зрения. Чтобы все понимали – будь ты высокопоставленным чиновником, или важным сотрудником МВД-ФСБ, да кем угодна, ты рискуешь "сесть" за коррупцию".
Дмитрий Абзалов напомнил, что борьба с коррупцией – процесс очень сложный и происходит в среде, в которой работать очень трудно. Во многих странах расследования проходят закрыто, а огласке все предается только на стадии рассмотрения дела в суде. У нас же решили идти по другому пути.
"Крайне важно, чтобы борьба с коррупцией, коррупционные дела имели резонанс в обществе, чтобы люди не боялись говорить о таких делах. В противном случае эффект для общества может оказаться нулевым. Если сведения о таких коррупционных делах будут всплывать только на судебных процессах, может сложиться впечатление, что никто с коррупцией и не борется".
По мнению политолога Иосифа Дискина, люди, которые предлагают президенту "прикрыть" дела, связанные с коррупцией, беспокоятся в целом об информационно-политическом климате в стране. Ведь нередко можно услышать слова о том, что "у нас все время рассказывают о негативе". Вот и предлагают главе государства поменьше об этом рассказывать обществу, широко не освещать это в СМИ.
"И говорят это, конечно, люди, которые анализируют общую информационную ситуацию, общую информационную атмосферу в стране. И это – не Дмитрий Песков, у него другие обязанности. Есть люди, которые анализируют общественно-политическую ситуацию, и говорят, что оценки недоверия властям, рейтинги и так далее зависят от информационной атмосферы. Давайте, мол, для того, чтобы не подрывать доверие к власти, будем дозировать информацию о разного рода безобразиях, включая коррупционные посягательства", - отметил Дискин в беседе с Царьградом.
У президента в этом вопросе совсем другая позиция: в условиях многоканальности информации, в условиях интернета, альтернативных каналов, умалчивание приводит к еще большей дискредитации власти. Глава государства это отлично понимает и не позволяет скрывать информацию, делая доступной для СМИ.

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