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"Общение эгоистов": СМИ выяснили тесные связи депутата Шлосберга с иностранными дипломатами

13 августа 2021, 15:10  •  71 • Политика
Расследование установило частые контакты псковского депутата Льва Шлосберга с иностранными дипломатами в России.
Депутат заксобрания Псковской области Лев Шлосберг тайно встречался с иностранными дипломатами в России, говорится в расследовании РЕН ТВ.
В России в последнее время прошли задержания граждан, передававших сведения иностранцам. Так, в Москве суд поместил на два месяца в СИЗО главу Научно-исследовательского предприятия гиперзвуковых систем Александра Куранова, подозреваемого в раскрытии гостайны. Ранее разразился шпионский скандал с консулом Эстонии в Санкт-Петербурге Мартом Лятте.
По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, в России участились попытки "разлагать общество внутри страны" - "оно идёт незаметно - я был свидетелем таких вещей в Югославии".
В частности, эстонский консул Лятте часто контактировал с депутатом "Яблока" Шлосбергом, в том числе в Пскове. Шлосберг также был замечен во встречах с бывшим послом США в России Джоном Теффтом. Последняя встреча произошла у Шлосберга с Теффтом в Москве в 2017 году, за месяц до отзыва посла.
Вы были удивлены тем, что молодёжь вышла на демонстрации, которые организовал Навальный? Было много людей в Москве. Я полагаю, правительство было шокировано,
- говорил Теффт Шлосбергу на встрече. Американского дипломата также интересовало, какие отношения между либеральными оппозиционными политиками в России.
Шлосберг сетует: "Общение сегодня российских демократов между собой - это общение эгоистов. Очень высокий уровень недоверия". Шлосберг сообщал, что надеется, что в будущем "будет и другая Россия".
По словам Шлосберга, он с 2011 года, после избрания в Псковский облсовет не получает денег нигде, кроме как от работы депутатом: "Я никогда не получал иностранного финансирования".
Однако, по данным РЕН ТВ, Лев Шлосберг получал финансирование от фонда Конгресса США NED, и от Фонда Сороса, и от МИД Нидерландов - многие тысячи долларов. Также есть информация о встрече Шлосберга с польским дипломатом Агнешкой Гуральской. Она позднее была выслана из России за участие в несанкционированных акциях. Псковский депутат часто получал на встречах с иностранными дипломатами пакеты, что было внутри, остаётся только гадать. Поддерживает Шлосберга и Михаил Ходорковский, у которого с ним особые отношения.

Суд снял кандидатуру Шлосберга с выборов в Госдуму.

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