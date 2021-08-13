"Общение эгоистов": СМИ выяснили тесные связи депутата Шлосберга с иностранными дипломатами

Расследование установило частые контакты псковского депутата Льва Шлосберга с иностранными дипломатами в России.

Депутат заксобрания Псковской области Лев Шлосберг тайно встречался с иностранными дипломатами в России, говорится в расследовании РЕН ТВ.

В России в последнее время прошли задержания граждан, передававших сведения иностранцам. Так, в Москве суд поместил на два месяца в СИЗО главу Научно-исследовательского предприятия гиперзвуковых систем Александра Куранова, подозреваемого в раскрытии гостайны. Ранее разразился шпионский скандал с консулом Эстонии в Санкт-Петербурге Мартом Лятте.

По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, в России участились попытки "разлагать общество внутри страны" - "оно идёт незаметно - я был свидетелем таких вещей в Югославии".

В частности, эстонский консул Лятте часто контактировал с депутатом "Яблока" Шлосбергом, в том числе в Пскове. Шлосберг также был замечен во встречах с бывшим послом США в России Джоном Теффтом. Последняя встреча произошла у Шлосберга с Теффтом в Москве в 2017 году, за месяц до отзыва посла.

Вы были удивлены тем, что молодёжь вышла на демонстрации, которые организовал Навальный? Было много людей в Москве. Я полагаю, правительство было шокировано,

- говорил Теффт Шлосбергу на встрече. Американского дипломата также интересовало, какие отношения между либеральными оппозиционными политиками в России.

Шлосберг сетует: "Общение сегодня российских демократов между собой - это общение эгоистов. Очень высокий уровень недоверия". Шлосберг сообщал, что надеется, что в будущем "будет и другая Россия".

По словам Шлосберга, он с 2011 года, после избрания в Псковский облсовет не получает денег нигде, кроме как от работы депутатом: "Я никогда не получал иностранного финансирования".

Однако, по данным РЕН ТВ, Лев Шлосберг получал финансирование от фонда Конгресса США NED, и от Фонда Сороса, и от МИД Нидерландов - многие тысячи долларов. Также есть информация о встрече Шлосберга с польским дипломатом Агнешкой Гуральской. Она позднее была выслана из России за участие в несанкционированных акциях. Псковский депутат часто получал на встречах с иностранными дипломатами пакеты, что было внутри, остаётся только гадать. Поддерживает Шлосберга и Михаил Ходорковский, у которого с ним особые отношения.



Суд снял кандидатуру Шлосберга с выборов в Госдуму.