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"Обрывают телефоны!": Украинская элита объявила охоту за русской вакциной от COVID
12 октября 2020, 15:10 • 624 • Политика
Украинская элита вопреки "твёрдым обещаниям" президента страны Владимира Зеленского помочь Европе с созданием "настоящей вакцины" всё же объявила охоту за русской "ненастоящей" вакциной. "Они обрывают телефоны в поисках российской вакцины от коронавируса", - сообщает крупный игрок украинского рынка медтехники Алексей Давиденко.
Стоит отметить, что на прошлой неделе Зеленский заявил, что его страна согласна принимать только "настоящую вакцину", которая будет разработана в Европе и не вызовет сомнений у врачей. Он также призвал не слушать "отдельных циников", которые привились российским препаратом. О ком именно идёт речь, Зеленский уточнять не стал.
Очевидно, что обещания Зеленского не успокоили украинскую элиту, и те, напрочь забыв о том, что Россия - "агрессор", кинулись искать пути вакцинации российским препаратом. Об этом рассказал Алексей Давиденко.
"Они обрывают телефоны в поисках российской вакцины от коронавируса", - написал он в Facebook.
При этом он отметил, что многие пытаются найти эту вакцину, чтобы привить всю свою семью. Причём ответ Алексея о том, что этой вакцины нет на Украине, не устраивает "охотников".
"За деньги можно купить всё. Лучше посоветуй, у кого можно её достать", - процитировал он ищущих.
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