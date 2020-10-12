"Обрывают телефоны!": Украинская элита объявила охоту за русской вакциной от COVID

Стоит отметить, что на прошлой неделе Зеленский заявил, что его страна согласна принимать только "настоящую вакцину", которая будет разработана в Европе и не вызовет сомнений у врачей. Он также призвал не слушать "отдельных циников", которые привились российским препаратом. О ком именно идёт речь, Зеленский уточнять не стал.

Очевидно, что обещания Зеленского не успокоили украинскую элиту, и те, напрочь забыв о том, что Россия - "агрессор", кинулись искать пути вакцинации российским препаратом. Об этом рассказал Алексей Давиденко.

"Они обрывают телефоны в поисках российской вакцины от коронавируса", - написал он в Facebook.

При этом он отметил, что многие пытаются найти эту вакцину, чтобы привить всю свою семью. Причём ответ Алексея о том, что этой вакцины нет на Украине, не устраивает "охотников".

"За деньги можно купить всё. Лучше посоветуй, у кого можно её достать", - процитировал он ищущих.