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"Обрезать нули" рублю: Эксперты приговорили кошельки народа

12 июля 2020, 20:00  •  210 • Политика
В России предложили провести деноминацию рубля из соотношения 1 к 100. "Обрезание нулей" не принесёт никакой пользы, а только посеет панику среди населения, которая повлечёт за собой ещё больший вывод денег в наличность и в валюту и потребует серьёзных бюджетных затрат, что, в свою очередь, приведёт к очередной девальвации рубля", - приводит мнение экспертов Юрий Пронько.
Руководитель информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев предложил провести деноминацию российской валюты в соотношении 1 к 100. "Обрезание нулей" рублю прокомментировал экономический обозреватель Юрий Пронько в передаче "Сухой остаток" на канале Царьград.
Пронько отмечает, что спрос на наличные в России сейчас бьёт исторические рекорды. Это неудивительно, так как в условиях кризиса наличка всегда востребована. Однако это категорически не устраивает чиновников, желающих установить тотальный контроль за операциями с наличными.
"Поэтому чиновники разработали, а депутаты одобрили фактическое введение жёсткого контроля за операциями с наличностью", - считает Юрий Пронько.
Он добавляет, что, помимо этого, был расширен перечень сведений, которые банки обязаны передавать в Росфинмониторинг. С 1 марта 2022 года в России фактически будет отменена т.н. банковская тайна. Финансовые учреждения будут обязаны сообщать не только о самих операциях, но и о других действиях своих клиентов, указывает экономический обозреватель.
"То есть, с одной стороны, государство "закручивает гайки" в части обращения наличных средств, а с другой, их постоянно девальвирует", - делает вывод Пронько.
По мнению экономического обозревателя, чиновники правительства и Центробанка любят хвастаться построенной ими макростабильностью, однако всё это держится на девальвации рубля и закредитованности населения. Если их убрать - экономика рухнет.
"Девальвация, пусть и вялотекущая, - единственная модель, когда экономика не рухнет лавинообразно", - подчёркивает экономический обозреватель.
Однако одной девальвацией дело может и не закончиться, учитывая недавний призыв российского аналитика Александра Разуваева провести ещё и деноминацию рубля. Причём в 100 раз. В российском Центробанке комментировать идею о деноминации рубля пока отказались, отмечает Пронько.
"По мнению же большинства аналитиков, опрошенных изданием "Ведомости", "обрезание нулей" не принесёт никакой пользы, а только посеет панику среди населения, которая повлечёт за собой ещё больший вывод денег в наличность и в валюту и потребует серьёзных бюджетных затрат, что, в свою очередь, приведёт к очередной девальвации рубля", - подводит итог экономический обозреватель Царьграда.

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