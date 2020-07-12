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"Обрезать нули" рублю: Эксперты приговорили кошельки народа
12 июля 2020, 20:00 • 210 • Политика
В России предложили провести деноминацию рубля из соотношения 1 к 100. "Обрезание нулей" не принесёт никакой пользы, а только посеет панику среди населения, которая повлечёт за собой ещё больший вывод денег в наличность и в валюту и потребует серьёзных бюджетных затрат, что, в свою очередь, приведёт к очередной девальвации рубля", - приводит мнение экспертов Юрий Пронько.
Руководитель информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев предложил провести деноминацию российской валюты в соотношении 1 к 100. "Обрезание нулей" рублю прокомментировал экономический обозреватель Юрий Пронько в передаче "Сухой остаток" на канале Царьград.
Пронько отмечает, что спрос на наличные в России сейчас бьёт исторические рекорды. Это неудивительно, так как в условиях кризиса наличка всегда востребована. Однако это категорически не устраивает чиновников, желающих установить тотальный контроль за операциями с наличными.
Он добавляет, что, помимо этого, был расширен перечень сведений, которые банки обязаны передавать в Росфинмониторинг. С 1 марта 2022 года в России фактически будет отменена т.н. банковская тайна. Финансовые учреждения будут обязаны сообщать не только о самих операциях, но и о других действиях своих клиентов, указывает экономический обозреватель.
По мнению экономического обозревателя, чиновники правительства и Центробанка любят хвастаться построенной ими макростабильностью, однако всё это держится на девальвации рубля и закредитованности населения. Если их убрать - экономика рухнет.
Однако одной девальвацией дело может и не закончиться, учитывая недавний призыв российского аналитика Александра Разуваева провести ещё и деноминацию рубля. Причём в 100 раз. В российском Центробанке комментировать идею о деноминации рубля пока отказались, отмечает Пронько.
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