"Обрезать нули" рублю: Эксперты приговорили кошельки народа

Руководитель информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев предложил провести деноминацию российской валюты в соотношении 1 к 100. "Обрезание нулей" рублю прокомментировал экономический обозреватель Юрий Пронько в передаче "Сухой остаток" на канале Царьград.

Пронько отмечает, что спрос на наличные в России сейчас бьёт исторические рекорды. Это неудивительно, так как в условиях кризиса наличка всегда востребована. Однако это категорически не устраивает чиновников, желающих установить тотальный контроль за операциями с наличными.

"Поэтому чиновники разработали, а депутаты одобрили фактическое введение жёсткого контроля за операциями с наличностью", - считает Юрий Пронько.

Он добавляет, что, помимо этого, был расширен перечень сведений, которые банки обязаны передавать в Росфинмониторинг. С 1 марта 2022 года в России фактически будет отменена т.н. банковская тайна. Финансовые учреждения будут обязаны сообщать не только о самих операциях, но и о других действиях своих клиентов, указывает экономический обозреватель.

"То есть, с одной стороны, государство "закручивает гайки" в части обращения наличных средств, а с другой, их постоянно девальвирует", - делает вывод Пронько.

По мнению экономического обозревателя, чиновники правительства и Центробанка любят хвастаться построенной ими макростабильностью, однако всё это держится на девальвации рубля и закредитованности населения. Если их убрать - экономика рухнет.

"Девальвация, пусть и вялотекущая, - единственная модель, когда экономика не рухнет лавинообразно", - подчёркивает экономический обозреватель.

Однако одной девальвацией дело может и не закончиться, учитывая недавний призыв российского аналитика Александра Разуваева провести ещё и деноминацию рубля. Причём в 100 раз. В российском Центробанке комментировать идею о деноминации рубля пока отказались, отмечает Пронько.