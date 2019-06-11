"Обременительный сосед": Польский историк по-новому посмотрел на Москву и Варшаву

Польский историк Анджей Новак рассказал, что с точки зрения геополитики конфликт между Россией и Польшей сейчас "на самом деле неизбежен". Об этом он заявил новостному порталу wPolityce. Более того, он высказал неожиданный взгляд на сегодняшние события.

"На протяжении веков Россия была нашим очень обременяющим соседом и очень сложным соперником. И это - мягко говоря, - цитирует его издание. - В настоящее время довольно непросто переступить через геополитические обстоятельства".

Он уверен, что сейчас и Москве, и Варшаве нужно не бороться за "место под солнцем", а найти общие точки взаимодействия. В частности, он напоминает, что общее у двух государств уже точно есть.

"Оба народа крестили почти одновременно - на Руси это произошло через 22 года после того, как такое решение в Польше принял князь Мешко, - говорит Новак. - Поэтому все сегодняшние разногласия не выступают в роли окончательного приговора в плане отношений между нами".