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"Обречена на фиаско": Украине предсказали провал попыток шантажа Запада по "СП-2"

07 июля 2021, 01:05  •  35 • Политика
Глава МИД Украины Кулеба заявил о планах Киева потребовать компенсацию после запуска "Северного потока - 2". "Однако политика Украины, которая обречена на фиаско, провоцирует ослабление в поддержке со стороны западноевропейских стран, прежде всего самой Германии", - уверен политолог Владимир Шаповалов.
Украина собирается требовать с России и Германии компенсацию после запуска газопровода "Северный поток - 2". О последствиях воплотить эту идею в жизнь рассказал заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.
Прежде всего он отметил, что Украина в данном случае выступает в роли наглого шантажиста. Потому что вопрос поставок газа - это вопрос мирового энергетического рынка. Поэтому Киев не имеет никакого права диктовать свои условия ни Москве, ни Берлину. Поскольку Украина никак не задействована в проекте "Северный поток - 2", то ни о какой компенсации не может быть и речи.
Также эксперт отметил, что Украина сама виновата в появлении "Северного потока - 2", так как своими действиями буквально заставила начать его строительство. С экономической точки зрения, было бы выгоднее использовать уже построенный газопровод, который проходит через Украину. Однако страна продемонстрировала свои самые худшие качества с точки зрения транзитёра.
Именно поэтому Россия и европейские партнёры выбрали путь, при котором они не зависят от Украины как от непорядочного экономического партнёра,
- сказал Владимир Шаповалов в беседе с Nation News.
Помимо этого, эксперт указал, что Украина выпрашивает компенсацию у Запада под предлогом того, что Киеву не на что будет содержать армию против России. Но эта попытка шантажа абсолютно бесперспективна, считает Владимир Шаповалов. Особенно учитывая нападки Украины на Германию, которая является ключевой страной Евросоюза.
Однако политика Украины, которая обречена на фиаско, провоцирует ослабление в поддержке со стороны западноевропейских стран, прежде всего самой Германии,
- подчеркнул Владимир Шаповалов.
Тем не менее он считает, что Украина продолжит линию на шантаж западных стран с целью добиться гарантий транзита русского газа.

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