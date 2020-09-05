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"Образцы исчезли", но… В отравлении Навального есть зияющий просчёт
05 сентября 2020, 10:20 • 166 • Политика
Военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков оценил разброс версий западной прессы об отравлении Алексея Навального и других "жертв" "Новичка". Ранее расследователи The Insider и Bellingcat сообщали, что из финской лаборатории исчезли образцы одного из пострадавших от "Новичка" - Емельяна Гебрева. Леонков отмечает, что вся эта конспирология по серии отравлений шита белыми нитками. "Всё увязывается в историю под названием "хайли лайкли", - подчёркивает он, указывая на зияющий просчёт в истории с отравлением российского блогера.
Из финской лаборатории VERIFIN исчезли образцы анализов Емельяна Гебрева. Как выяснили расследователи The Insider и Bellingcat, после исчезновения образцов анализов в Болгарии остановили расследование об отравлении "жертвы" "Новичка". Ранее о "Новичке" громко сообщалось в западных медиа в истории со Скрипалями. Теперь - свежая серия - в истории об Алексее Навальном.
Как объяснил в беседе с Царьградом военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков, вся эта шумиха про боевое отравляющее вещество "Новичок", которым, как утверждает Запад, отравили и Гебрева, и Скрипалей, и Навального - всё это шито белыми нитками.
"У них всё белыми нитками шьётся и всё увязывается в историю под названием "хайли лайкли". Но все забывают одну вещь: боевые отравляющие вещества действуют по другим принципам в отличие от каких-то обычных отравляющих веществ. И вот когда всплыл этот "Новичок", специалисты, которые работают по этим веществам, говорят, что действие у него практически мгновенное", - пояснил он.
По сути, все эти истории с отравлениями, с химическими атаками в Сирии - это некие операции специалистов по военно-политическим операциям, которые "качают повестку".
И эта повестка весьма известная - Россия опасная, Россия враг. Однако, напоминает Леонков, когда начинаешь спрашивать доказательства - их нет.
"Сколько раз по делу Скрипалей говорили: где ваши доказательства? Они говорят: "Это ГРУ, какие могут быть доказательства". То же самое с малайзийским "Боингом", который сбили. Они уже сколько лет пытаются из этого сделать какую-то правдоподобную историю - не получается. Но периодически у них меняется сценарий, пришиваются новые факты белыми нитками, но стройной теории не получается", - объяснил он.
В истории с Навальным, которую раскручивает Запад, есть зияющий просчёт. Нюанс в том, что в российской больнице ему были сделаны все анализы. И, кстати, все эти данные были переданы немецким коллегам.
Пока то, что происходит в Берлине, до конца не ясно. Особенно вызывает вопросы поведение родных и близких Навального, которые обрушились с претензиями на омских врачей, но сейчас, когда "Шарите" не выдаёт никакой информации, дружно молчат.
Так что в отравлении блогера есть "маленький нюанс", а именно имеющаяся в распоряжении России полная карта обследования.
"И появление чего-то нового, понятно будет, что это чистой воды фальсификация. Как только "Новичок" сказали, всё стало понятно - это фальсификация. Сразу. Вот пытаются они из этой истории, в которую сами вляпались, не подумав, как-то выйти и придумать новую историю. Я думаю, таких историй будет много", - подчеркивает Леонков.
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