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"Образец современной войны": Конфликт в Нагорном Карабахе вышел на новый уровень - эксперт

30 сентября 2020, 02:30  •  35 • Политика
Как считает эксперт Леонид Нерсисян, конфликт в Нагорном Карабахе вышел на новый уровень из-за активного использования продвинутых средств разведки. "Образец современной войны", - считает он.
В очередном конфликте вокруг Нагорного Карабаха ключевую роль играют новые разведывательные технологии. Об этом РИА ФАН заявил военный эксперт Леонид Нерсисян.
Он указал на то, что у армянской и азербайджанской сторон имеются огромные разведывательные возможности. 20 лет назад такого ещё не было.
"Сейчас военная техника обнаруживается сразу в момент разворачивания на позициях или переброски, и тут же по ней наносится удар. Мы видим воочию образец современной войны", - поведал эксперт.
Несинян также считает, что армянские военные проявили определённую беспечность, если изучить кадры из региона. Так, зенитно-ракетные комплексы "Оса" находились в капонирах, которые обнаружили азербайджанские БПЛА.
"У меня есть подозрение, что никто в мире ещё не научился воевать в условиях, когда всё видно. И ведущие мировые державы сейчас работают над концепциями, которые учитывают это обстоятельство в современной войне", - добавил он.
Как ранее заявил телеканалу "360" политтехнолог Марат Баширов, конфликт в Нагорном Карабахе выглядит как продуманная военная операция, в подготовке которой принимала участие Турция. Дело в том, что турки давно оказывают поддержку Азербайджану, который противостоит Армении.
"Я думаю, что Турция активно участвует с точки зрения консультирования и технической поддержки Вооружённых сил Азербайджана", - считает он.

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