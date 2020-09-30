|
"Образец современной войны": Конфликт в Нагорном Карабахе вышел на новый уровень - эксперт
30 сентября 2020, 02:30 • 35 • Политика
Как считает эксперт Леонид Нерсисян, конфликт в Нагорном Карабахе вышел на новый уровень из-за активного использования продвинутых средств разведки. "Образец современной войны", - считает он.
В очередном конфликте вокруг Нагорного Карабаха ключевую роль играют новые разведывательные технологии. Об этом РИА ФАН заявил военный эксперт Леонид Нерсисян.
Он указал на то, что у армянской и азербайджанской сторон имеются огромные разведывательные возможности. 20 лет назад такого ещё не было.
"Сейчас военная техника обнаруживается сразу в момент разворачивания на позициях или переброски, и тут же по ней наносится удар. Мы видим воочию образец современной войны", - поведал эксперт.
Несинян также считает, что армянские военные проявили определённую беспечность, если изучить кадры из региона. Так, зенитно-ракетные комплексы "Оса" находились в капонирах, которые обнаружили азербайджанские БПЛА.
"У меня есть подозрение, что никто в мире ещё не научился воевать в условиях, когда всё видно. И ведущие мировые державы сейчас работают над концепциями, которые учитывают это обстоятельство в современной войне", - добавил он.
Как ранее заявил телеканалу "360" политтехнолог Марат Баширов, конфликт в Нагорном Карабахе выглядит как продуманная военная операция, в подготовке которой принимала участие Турция. Дело в том, что турки давно оказывают поддержку Азербайджану, который противостоит Армении.
"Я думаю, что Турция активно участвует с точки зрения консультирования и технической поддержки Вооружённых сил Азербайджана", - считает он.
35
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
24 сентября 2020, 02:35
|
26 сентября 2020, 00:25
|
23 сентября 2020, 12:50
|
26 сентября 2020, 23:20
|
26 сентября 2020, 00:25
|
27 сентября 2020, 03:00
|
26 сентября 2020, 20:35