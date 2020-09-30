"Образец современной войны": Конфликт в Нагорном Карабахе вышел на новый уровень - эксперт

В очередном конфликте вокруг Нагорного Карабаха ключевую роль играют новые разведывательные технологии. Об этом РИА ФАН заявил военный эксперт Леонид Нерсисян.

Он указал на то, что у армянской и азербайджанской сторон имеются огромные разведывательные возможности. 20 лет назад такого ещё не было.

"Сейчас военная техника обнаруживается сразу в момент разворачивания на позициях или переброски, и тут же по ней наносится удар. Мы видим воочию образец современной войны", - поведал эксперт.

Несинян также считает, что армянские военные проявили определённую беспечность, если изучить кадры из региона. Так, зенитно-ракетные комплексы "Оса" находились в капонирах, которые обнаружили азербайджанские БПЛА.

"У меня есть подозрение, что никто в мире ещё не научился воевать в условиях, когда всё видно. И ведущие мировые державы сейчас работают над концепциями, которые учитывают это обстоятельство в современной войне", - добавил он.

Как ранее заявил телеканалу "360" политтехнолог Марат Баширов, конфликт в Нагорном Карабахе выглядит как продуманная военная операция, в подготовке которой принимала участие Турция. Дело в том, что турки давно оказывают поддержку Азербайджану, который противостоит Армении.

"Я думаю, что Турция активно участвует с точки зрения консультирования и технической поддержки Вооружённых сил Азербайджана", - считает он.