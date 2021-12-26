"Образец демократии может стереть себя с карты": Харрис просит узаконить "ковидное" голосование

Вице-президент США Камала Харрис просит Конгресс США осуществить реформу избирательного права и узаконить правила "ковидного" голосования. По её словам, в противном случае "образец демократии может стереть себя с карты".

Харрис призвала парламентариев принять законопроект, который существенно расширяет возможности американцев для голосования с учётом опыта выборов-2020. В частности, речь идёт о том, чтобы на постоянной основе разрешить избирателям голосовать по почте и голосовать досрочно.

Вице-президент утверждает, что если США не проведут реформу избирательного права, то они перестанут быть "образцом демократии" для всего мира.

Мы показали себя как образец демократии. Но сейчас мы можем стереть самих себя с карты в качестве примера для подражания, если позволим людям разрушить один из самых важных столпов демократии - свободные и честные выборы,

- заявила Харрис, выступая в эфире телеканала CBS.

Отметим, что тезис о том, что США являются "образцом демократии" преимущественно отстаивают сами Штаты. В России неоднократно обращали внимание на многочисленные нарушения прав человека и гражданина в этой стране. Это и слежка спецслужб за кем угодно без санкций суда. И существование тюрьмы "Гуантаномо", куда людей сажают без суда и следствия. И попытка утвердить превосходство сексуальных и национальных меньшинств с помощью квот и привилегий. И отстаивание экономических интересов с помощью санкций. И многое другое.

Кроме того, прошедшие в 2020 году президентские выборы, на которых из-за коронавируса впервые было применено голосование по почте, эксперты называют одними из самых грязных в американской истории. Голосование по почте даёт большие возможности для манипуляции избирательным процессом, на что указывал проигравший кандидат Дональд Трамп. Он даже обращался в суды, но проиграл все иски.