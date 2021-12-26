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"Образец демократии может стереть себя с карты": Харрис просит узаконить "ковидное" голосование
26 декабря 2021, 23:50 • 50 • Политика
Вице-президент США Камала Харрис просит Конгресс США осуществить реформу избирательного права и узаконить правила "ковидного" голосования. По её словам, в противном случае "образец демократии может стереть себя с карты".
Харрис призвала парламентариев принять законопроект, который существенно расширяет возможности американцев для голосования с учётом опыта выборов-2020. В частности, речь идёт о том, чтобы на постоянной основе разрешить избирателям голосовать по почте и голосовать досрочно.
Вице-президент утверждает, что если США не проведут реформу избирательного права, то они перестанут быть "образцом демократии" для всего мира.
- заявила Харрис, выступая в эфире телеканала CBS.
Отметим, что тезис о том, что США являются "образцом демократии" преимущественно отстаивают сами Штаты. В России неоднократно обращали внимание на многочисленные нарушения прав человека и гражданина в этой стране. Это и слежка спецслужб за кем угодно без санкций суда. И существование тюрьмы "Гуантаномо", куда людей сажают без суда и следствия. И попытка утвердить превосходство сексуальных и национальных меньшинств с помощью квот и привилегий. И отстаивание экономических интересов с помощью санкций. И многое другое.
Кроме того, прошедшие в 2020 году президентские выборы, на которых из-за коронавируса впервые было применено голосование по почте, эксперты называют одними из самых грязных в американской истории. Голосование по почте даёт большие возможности для манипуляции избирательным процессом, на что указывал проигравший кандидат Дональд Трамп. Он даже обращался в суды, но проиграл все иски.
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