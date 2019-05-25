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"Образец благородства": Поклонская рассказала о своей встрече с первой леди Сирии

25 мая 2019, 20:54  •  74 • Политика
Депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала о своей встрече с первой леди Сирии Асмой Асад. Супругу сирийского лидера она сочла образцом благородства.
Об этом Поклонская написала на своей странице в фейсбуке. Напомним - недавно депутат Госдумы побывала в Сирии с особенной миссией.
Она принимала участие в помощи детям, пострадавшим в ходе военных действий в стране. Несколько раненных ребятишек были вывезены Поклонской в Россию – многим из них требуется срочная медицинская оперативная помощь.
А одна из пострадавших – 12-летняя девочка, более года пробывшая в плену боевиков. Те убили родителей ребенка, оставив ее круглой сиротой. Реабилитацию юная сирийка будет проходить в крымском санатории.
Примечательно, что в миссии помощи детям участвует и супруга сирийского лидера, Асма Асад. После встречи с ней Поклонская осталась в большом восхищении. "На мой взгляд, среди современных первых леди она является образцом благородства, добра и красоты", - отметила она.

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