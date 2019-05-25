|
"Образец благородства": Поклонская рассказала о своей встрече с первой леди Сирии
25 мая 2019, 20:54 • 74 • Политика
Депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала о своей встрече с первой леди Сирии Асмой Асад. Супругу сирийского лидера она сочла образцом благородства.
Об этом Поклонская написала на своей странице в фейсбуке. Напомним - недавно депутат Госдумы побывала в Сирии с особенной миссией.
Она принимала участие в помощи детям, пострадавшим в ходе военных действий в стране. Несколько раненных ребятишек были вывезены Поклонской в Россию – многим из них требуется срочная медицинская оперативная помощь.
А одна из пострадавших – 12-летняя девочка, более года пробывшая в плену боевиков. Те убили родителей ребенка, оставив ее круглой сиротой. Реабилитацию юная сирийка будет проходить в крымском санатории.
Примечательно, что в миссии помощи детям участвует и супруга сирийского лидера, Асма Асад. После встречи с ней Поклонская осталась в большом восхищении. "На мой взгляд, среди современных первых леди она является образцом благородства, добра и красоты", - отметила она.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
74
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
22 мая 2019, 08:24
|
25 мая 2019, 04:39
|
22 мая 2019, 11:39
|
20 мая 2019, 04:24
|
22 мая 2019, 01:54
|
20 мая 2019, 14:09
|
22 мая 2019, 01:54