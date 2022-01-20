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"Обратный отсчёт пошёл": дипломат предупредил страны Запада о риске непринятия требований России

20 января 2022, 03:55  •  48 • Политика
После нескольких раундов переговоров по поводу требований гарантий безопасности, высказанных Россией Евросоюзу и США, ситуация не пришла к завершению. Русские дипломаты напомнили, что времени на принятие решения остается всё меньше.
Константин Гаврилов, глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями, высказал своё мнение о действиях НАТО и США.
Наступает момент истины, когда Запад либо принимает наши предложения, либо будут найдены иные способы обеспечения безопасности России. Времени для этого остается все меньше. Обратный отсчет пошел,
– заявил Гаврилов.
По его словам, Россия не стремится к радикальным мерам для разрешения возникшей ситуации, добрая воля и готовность к компромиссу могут помочь найти приемлемое решение в любой ситуации. При этом Москва намерена твёрдо защищать свои требования о гарантиях безопасности, так как они касаются не только России, но и других стран Евразии.
Константин Гаврилов добавил, что своими действиями НАТО наносит ущерб авторитету еще одной европейской организации – ОБСЕ, занимающейся миротворческой деятельностью. ОБСЕ, при таком раскладе, становится "заложницей" той повестки, которую предлагает ЕС. Также действия Северо-Атлантического альянса может способствовать фрагментации европейского пространства, разделяя страны на коалиции.
Напоминаем, что в конце 2021 года Россия направила в США и НАТО проекты соглашений по гарантиям безопасности. В частности, в них излагались требования письменного закрепления непродвижения НАТО на восток и запрет военной деятельности на Украине. Далее прошло три раунда переговоров, 10 января – в Женеве, в рамках переговоров между Россией и США, 12 января - в Брюсселе Совета Россия – НАТО и 13 января – в Вене, в рамках совещания стран ОБСЕ. Конкретные результаты получены не были, стороны договорились о дополнительных консультациях.
В итоге, Вашингтон согласился дать письменный ответ, но подготовить его к 21 января не успевает. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен. 21 января в Женеве должен состояться очередной раунд переговоров между МИД России и США, сообщает РБК.

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