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"Обратного пути для Крыма нет": В Бундестаге назвали позицию Киева политической спекуляцией
16 марта 2021, 05:00 • 31 • Политика
В Бундестаге назвали позицию Киева по принадлежности полуострова политической спекуляцией. Немецкий депутат Вальдемар Гердт выразил смелую для Европы позицию. "Обратного пути для Крыма нет", - заявил он.
16 марта исполнилось семь лет, как в Крыму прошёл референдум по вопросу присоединения в России. Во всех городах и населённых пунктах жители в подавляющем большинстве проголосовали "за".
"Никакой аннексии или оккупации Крыма не было. Считать Крым аннексированной или оккупированной территорией – чистого рода политическая спекуляция", - заявил Гердт в интервью РИА "Новости".
Он напомнил, что референдум прошёл с соблюдением всех процедур международного права, а потому он был легитимным. Доказательством этого можно считать результаты прошедших выборов в органы власти, где результат был почти таким же, как на референдуме.
Немецкий политик заявил: Киеву нет никакого дела до населения Крыма, они его украинцами не считают, а потому отключают воду, лишают пенсий, вводят санкции.
"Было всё сделано, чтобы оттолкнуть народ от материковой части Украины. Обратного пути для Крыма нет и не будет", - добавил Гердт.
Запад отрицает российскую принадлежность Крыма ради принципа – это позволяет им расширять НАТО на восток. Заявить об отсутствии "аннексии" – значит, признать крах своей военно-политической доктрины.
Ситуация изменится, по мнению представителя Бундестага, когда придёт к власти новая политическая элита. Тогда в Европе наконец признают свободное волеизъявление крымчан.
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