Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Донбассу готовят свою "Бурю в пустыне"? К границам России стянули стра...
Блинкена поставили на место после критики задержаний в Москве: "Хватит сова...
В России готовят переворот: Сергей Михеев о бунте "внутри нашей власти"...
«Месть неотвратима» – в Киеве рассказали о смертельной обиде ЦРУ на Зеленского
Главная / Политика

"Обратного пути для Крыма нет": В Бундестаге назвали позицию Киева политической спекуляцией

16 марта 2021, 05:00  •  31 • Политика
В Бундестаге назвали позицию Киева по принадлежности полуострова политической спекуляцией. Немецкий депутат Вальдемар Гердт выразил смелую для Европы позицию. "Обратного пути для Крыма нет", - заявил он.
16 марта исполнилось семь лет, как в Крыму прошёл референдум по вопросу присоединения в России. Во всех городах и населённых пунктах жители в подавляющем большинстве проголосовали "за".
"Никакой аннексии или оккупации Крыма не было. Считать Крым аннексированной или оккупированной территорией – чистого рода политическая спекуляция", - заявил Гердт в интервью РИА "Новости".
Он напомнил, что референдум прошёл с соблюдением всех процедур международного права, а потому он был легитимным. Доказательством этого можно считать результаты прошедших выборов в органы власти, где результат был почти таким же, как на референдуме.
Немецкий политик заявил: Киеву нет никакого дела до населения Крыма, они его украинцами не считают, а потому отключают воду, лишают пенсий, вводят санкции.
"Было всё сделано, чтобы оттолкнуть народ от материковой части Украины. Обратного пути для Крыма нет и не будет", - добавил Гердт.
Запад отрицает российскую принадлежность Крыма ради принципа – это позволяет им расширять НАТО на восток. Заявить об отсутствии "аннексии" – значит, признать крах своей военно-политической доктрины.
Ситуация изменится, по мнению представителя Бундестага, когда придёт к власти новая политическая элита. Тогда в Европе наконец признают свободное волеизъявление крымчан.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



31
Источник
Похожие новости
15 марта 2021, 23:30
"Есть хорошие новости": Крым ещё на два шага приблизился к победе над водной блокадой Украины
15 марта 2021, 23:30
"Зловещий знак": За Байдена составили список действий против России из-за лунной станции
15 марта 2021, 23:30
Экс-президент Армении дал совет Пашиняну: "Должен уйти в отставку и уехать из страны"
16 марта 2021, 01:20
"Если США дадут команду "фас": Эксперт предупредил, каких подлостей ждать от Украины
16 марта 2021, 01:20
"Горькая пилюля" для США: русские следят за "интригующим спектаклем" - Баранец
16 марта 2021, 01:20
Марков: Совет Европы разгонят в случае потери России
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 марта 2021, 02:35
Донбассу готовят свою "Бурю в пустыне"? К границам России стянули стратегические "щупальца" США
13 марта 2021, 20:10
Смять русские танки за несколько часов: победоносную стратегию Пентагона разрушила одна деталь
10 марта 2021, 06:55
Это были не браконьеры: Тайники по всей Белоруссии вскрыли пугающую правду
12 марта 2021, 02:55
Америка ищет повод: Зачем США нужна бойня в Донбассе
13 марта 2021, 07:20
Русские матрёшки сломали мозг американцам: "Я думал, они женщины..."
11 марта 2021, 11:15
«Ставят мою скамью в машину и идут на меня»: отбившемуся от грабителей кочергой кузнецу грозит уголовная ответственность
14 марта 2021, 11:45
Что будет с Донбассом и Украиной? Ответ – в учебнике истории США
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.