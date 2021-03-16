В Бундестаге назвали позицию Киева по принадлежности полуострова политической спекуляцией. Немецкий депутат Вальдемар Гердт выразил смелую для Европы позицию. "Обратного пути для Крыма нет", - заявил он.

16 марта исполнилось семь лет, как в Крыму прошёл референдум по вопросу присоединения в России. Во всех городах и населённых пунктах жители в подавляющем большинстве проголосовали "за".

"Никакой аннексии или оккупации Крыма не было. Считать Крым аннексированной или оккупированной территорией – чистого рода политическая спекуляция", - заявил Гердт в интервью РИА "Новости".

Он напомнил, что референдум прошёл с соблюдением всех процедур международного права, а потому он был легитимным. Доказательством этого можно считать результаты прошедших выборов в органы власти, где результат был почти таким же, как на референдуме.

Немецкий политик заявил: Киеву нет никакого дела до населения Крыма, они его украинцами не считают, а потому отключают воду, лишают пенсий, вводят санкции.

"Было всё сделано, чтобы оттолкнуть народ от материковой части Украины. Обратного пути для Крыма нет и не будет", - добавил Гердт.

Запад отрицает российскую принадлежность Крыма ради принципа – это позволяет им расширять НАТО на восток. Заявить об отсутствии "аннексии" – значит, признать крах своей военно-политической доктрины.

Ситуация изменится, по мнению представителя Бундестага, когда придёт к власти новая политическая элита. Тогда в Европе наконец признают свободное волеизъявление крымчан.