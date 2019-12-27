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"Обратка уже включилась": Сатановский о запоздалой реакции МИД Польши на слова Путина

27 декабря 2019, 07:09  •  101 • Политика
МИД Польши отреагирует на слова Путина о политике республики в 1930-х, а именно об обещании поставить памятник Гитлеру в Варшаве. Польское ведомство обещало изучить слова российского лидера после Рождества. "Варшаву изначально никто атаковать Москву на историко-политическом фронте не заставлял... Но обратка уже включилась. Впереди масса интересного", - прокомментировал ситуацию экономист и политолог Евгений Сатановский.
МИД Польши после рождественских праздников изучит слова президента России Владимира Путина о политике республики в 1930-х годах и роли занимавшего тогда пост посла в Германии Юзефа Липского, обещавшего поставить памятник Гитлеру в Варшаве за решение "еврейского вопроса" в Европе. Реакцию Польши прокомментировал экономист и политолог Евгений Сатановский.
По его мнению, попытка ответить на слова Путина после Рождества - это очень глупая идея. Потому что в архивах России хранится столько всего, что "Европе с Америкой будет очень долго неудобно сидеть". Да и другим "соседям" тоже.
"Не стоило Польше с её стеклянными окнами бросать камни в дома соседей. Точная поговорка. Очень уж подходит к ситуации. Но раз уж началось..." - пишет Евгений Сатановский в своём tg-канале "Армагеддоныч".
Политолог отмечает, что история, в том числе польская, помимо примеров героизма тех же защитников Вестерплатте и Войска Польского включает настоящий вал подлости и грязи. Например, геноцид меньшинств, скрупулёзно подготовленный ещё до войны, притом что в отношении некоторых он был проведён в процессе возрождения польского государства, а остальных добили во время войны и после. И это есть исторический факт.
"Варшаву изначально никто атаковать Москву на историко-политическом фронте не заставлял. То ли решили порезвиться сами. То ли Госдеп идею поддержал. То ли взыграло ретивое. Старые счёты, комплексы", - напоминает Евгений Сатановский.
Впрочем, теперь этот вопрос уже не важен, так как "обратка" уже включилась, добавляет политолог. Он предсказывает, что впереди всех ждёт ещё много чего интересного, а у профессии архивиста резко возрастёт популярность.

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