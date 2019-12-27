|
"Обратка уже включилась": Сатановский о запоздалой реакции МИД Польши на слова Путина
27 декабря 2019, 07:09 • 101 • Политика
МИД Польши отреагирует на слова Путина о политике республики в 1930-х, а именно об обещании поставить памятник Гитлеру в Варшаве. Польское ведомство обещало изучить слова российского лидера после Рождества. "Варшаву изначально никто атаковать Москву на историко-политическом фронте не заставлял... Но обратка уже включилась. Впереди масса интересного", - прокомментировал ситуацию экономист и политолог Евгений Сатановский.
МИД Польши после рождественских праздников изучит слова президента России Владимира Путина о политике республики в 1930-х годах и роли занимавшего тогда пост посла в Германии Юзефа Липского, обещавшего поставить памятник Гитлеру в Варшаве за решение "еврейского вопроса" в Европе. Реакцию Польши прокомментировал экономист и политолог Евгений Сатановский.
По его мнению, попытка ответить на слова Путина после Рождества - это очень глупая идея. Потому что в архивах России хранится столько всего, что "Европе с Америкой будет очень долго неудобно сидеть". Да и другим "соседям" тоже.
Политолог отмечает, что история, в том числе польская, помимо примеров героизма тех же защитников Вестерплатте и Войска Польского включает настоящий вал подлости и грязи. Например, геноцид меньшинств, скрупулёзно подготовленный ещё до войны, притом что в отношении некоторых он был проведён в процессе возрождения польского государства, а остальных добили во время войны и после. И это есть исторический факт.
Впрочем, теперь этот вопрос уже не важен, так как "обратка" уже включилась, добавляет политолог. Он предсказывает, что впереди всех ждёт ещё много чего интересного, а у профессии архивиста резко возрастёт популярность.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
101
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
22 декабря 2019, 10:09
|
22 декабря 2019, 19:54
|
22 декабря 2019, 16:39
|
21 декабря 2019, 01:39
|
24 декабря 2019, 04:24
|
24 декабря 2019, 14:09
|
20 декабря 2019, 09:24