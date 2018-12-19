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"Обращаются с ними по-садистски, как с материалом": Журналист о содержании пленённых на Украине

19 декабря 2018, 23:39  •  37 • В мире
Журналист Алексей Топоров прокомментировал информацию о смерти русского добровольца Валерия Иванова в украинской тюрьме. По его словам, пленники по-прежнему остаются для Киева разменной монетой. "Обращаются с ними по-садистски, как с материалом", - заявил он.
Представительница ЛНР сообщила, что в украинской тюрьме скончался русский доброволец Валерий Иванов, воевавший на стороне ополченцев Донбасса. Как рассказал в комментарии Царьграду журналист Алексей Топоров, пренебрежительное отношение к пленникам в украинских тюрьмах не редкость.
В случае с Ивановым его избили, бросили в карцер, не дали ему медикаментов,
"Это нормальная практика, - объяснил журналист, указывая, что бывали в украинских тюрьмах и другие случаи - Есть один политзаключенный, гражданин России, у которого проблема с ногами, у него загноение и отторжение тканей началось, его не лечат".
Топоров отметил, что отношение в украинских тюрьмах зависит именно от царящего там режима.
"Отношение зависит именно режима, от тюрьмы конкретной, от города… Это просто отношение пренебрежительное, как не к людям, а какому-то материалу, садистское такое", - рассказал он.
По его словам, Россия должна активнее задействовать дипломатию для выяснения обстоятельств гибели своего гражданина в тюрьме.
"Это крайне нехороший момент, то, что мы видим уже не первый раз, когда российская дипломатия совершенно не реагирует на судьбы своих же граждан, которые находятся в украинских тюрьмах. По сути, они забыты", - посетовал эксперт.
При этом ранее представители посольства России в Киеве заявили, что выясняют обстоятельства гибели гражданина России в украинской тюрьме.
Топоров отметил, что плененные на Украине, которых Киев ранее намеревался обменять, теряют надежду, что когда-нибудь смогут выбраться из застенков.
"Недавно Украина заявила о том, что готова провести обмен. Но у меня есть каналы среди политзаключенных на Украине, я с ними общаюсь через людей, через правозащитников, они говорят, что у них нет надежды, что они на этот обмен попадают. Они считают, что их не поменяют. Будут менять только жителей Донбасса и других областей Украины, а они пока еще остаются именно разменной монетой для украинских властей", - пояснил журналист.

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