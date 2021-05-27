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"Обращайтесь к белорусам": Посольство Украины попыталось бросить граждан в Минске

27 мая 2021, 23:25  •  67 • Политика
Посольство Украины в Белоруссии попыталось бросить своих граждан в Минске. Дипломаты отвечали оказавшимся в ловушке украинцам: "Обращайтесь к белорусам".
Множество граждан Украины застряли в Белоруссии после того, как Киев остановил авиасообщение между двумя странами. Как минимум 26 украинцев не могут вернуться домой, поскольку ездили в соседнюю страну на лечение, а при послеоперационной реабилитации осуществлять перемещение на большие расстояния разрешено только самолётом.
Оказавшиеся в безвыходной ситуации граждане обратились в посольство своей страны, но там им ответили: "Обращайтесь к белорусам", пишет Федеральное агентство новостей.
Впрочем, позже, испугавшись шумихи в прессе, украинские дипломаты всё же заявили о готовности оказать поддержку при организации перевозки тяжелобольных граждан, но подчеркнули, что оплачивать транспортировку посольство не будет. В чём именно будет заключаться поддержка и кто попадает под определение "тяжелобольного" - в диппредставительстве уточнять не стали.
Напомним, что Украина ранее остановила авиасообщение с Белоруссией в связи с недавним инцидентом с самолётом Ryanair в Минске. Примечательно, что ранее Киев также остановил авиасообщение с Россией. Направляющиеся в Россию украинцы были вынуждены летать через Белоруссию. Теперь это направление тоже оказалось закрытым.

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