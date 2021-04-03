Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Десятки раненых, двадцать убитых. Украина в тупике
Генштаб ВСУ объявил о переходе к наступлению на Донбассе
Россия жёстко ответила на провокацию НАТО: В Норвегии устроили панику
"Будет сидеть," — он сказал. Путин не попался в ловушку Меркель
Главная / Политика

"Обозвать Путина" или "подержать Зеленского"? Американцы с русскими зашлись в хохоте из-за Байдена

03 апреля 2021, 10:15  •  180 • Политика
Американцы вместе с русскими зашлись в хохоте после нового громкого заявления президента США Джо Байдена. Жители двух крупнейших стран со смехом предложили свои версии поддержки со стороны США.
Речь идёт о заявлении Байдена, который накануне пообещал поддержать Украину в войне в Донбассе. Об этом американский президент сообщил в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Слова Байдена очень насмешили американских читателей британского таблоида Daily Mail.
"Что именно собирается делать этот идиот? Он не может даже подняться по лестнице, чтобы все не затаили дыхание", - пишет John Thomas Dulaien, вспоминая о недавнем провале Байдена на трапе самолёта.
"Да мы собственную границу защитить не можем. Как нам печься о чужой?" - спрашивает Nutritionf45.
"Может быть, снова оскорбить Путина, Джо", - смеётся Billy Brick.
"Путин - самый могущественный человек на планете, Китай - самая могущественная страна. А Байден… просто Байден", - пишет AnAngloSaxonView.
"Ошибка в тексте. Не "поДДержит", а "поДержит" Зеленского в случае агрессии. Наверное, чтоб тот не убежал..." - пишет уже русский пользователь k.berezin.stroy.
"Не упадите мордой в грязь "перед лицом российской агрессии"... Свои штаны поддержите..." - хохочет Юра Панев.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



180
Источник
Похожие новости
03 апреля 2021, 04:45
"Не хватило фирменного "бе-бе-бе-бе": Люди отметили "байдень" сотнями мемов о США и Украине
03 апреля 2021, 01:05
"Началась разведка боем": Безсонов спрогнозировал план атаки ВСУ на Донбасс
03 апреля 2021, 08:25
Кравчука пристыдили после хамства о "холуях": "Ведь это украинский президент… "
03 апреля 2021, 01:05
Глава "Роскосмоса" указал на брешь в обороне России
03 апреля 2021, 02:55
Мантуров прокомментировал аресты сотрудников Минпромторга
03 апреля 2021, 06:35
Нападки на Россию – ничего хорошего: Французы напомнили миру об опасности антирусских идей
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
30 марта 2021, 13:40
Запад начнет мстить: эксперт указал на последствия войны России и Украины
01 апреля 2021, 07:50
Десятки раненых, двадцать убитых. Украина в тупике
01 апреля 2021, 05:05
"Мозги в трубочку сворачиваются": "Спутнику V" предсказали проблемы, если сделка с ЕС сорвётся
28 марта 2021, 15:50
"Это полбеды": Леонков - о планах Украины ударить по России из С-300
30 марта 2021, 08:10
Главком ВСУ заявил о подготовке к полномасштабному наступлению в Донбассе
29 марта 2021, 07:25
"Неубиваемый" Бабченко стал бомжом и напросился к Зеленскому в чистильщики
31 марта 2021, 02:30
Почему Россия молчала перед Байденом: Дипломату из ООН хватило всего одного аргумента для объяснения
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.