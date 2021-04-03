"Обозвать Путина" или "подержать Зеленского"? Американцы с русскими зашлись в хохоте из-за Байдена

Американцы вместе с русскими зашлись в хохоте после нового громкого заявления президента США Джо Байдена. Жители двух крупнейших стран со смехом предложили свои версии поддержки со стороны США.

Речь идёт о заявлении Байдена, который накануне пообещал поддержать Украину в войне в Донбассе. Об этом американский президент сообщил в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Слова Байдена очень насмешили американских читателей британского таблоида Daily Mail.

"Что именно собирается делать этот идиот? Он не может даже подняться по лестнице, чтобы все не затаили дыхание", - пишет John Thomas Dulaien, вспоминая о недавнем провале Байдена на трапе самолёта.

"Да мы собственную границу защитить не можем. Как нам печься о чужой?" - спрашивает Nutritionf45.

"Может быть, снова оскорбить Путина, Джо", - смеётся Billy Brick.

"Путин - самый могущественный человек на планете, Китай - самая могущественная страна. А Байден… просто Байден", - пишет AnAngloSaxonView.

"Ошибка в тексте. Не "поДДержит", а "поДержит" Зеленского в случае агрессии. Наверное, чтоб тот не убежал..." - пишет уже русский пользователь k.berezin.stroy.

"Не упадите мордой в грязь "перед лицом российской агрессии"... Свои штаны поддержите..." - хохочет Юра Панев.