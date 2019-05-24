"Обожает Путина, убившего десятки тысяч украинцев": Патриоты Незалежной затравили российскую певицу

В соцсетях появился анонс мероприятия под названием: "Одесса против путинской фанатки Темниковой". В этой группе активисты призывают горожан вооружиться палками и саботировать выступление одного из "голосов Кремля".

Речь идёт о концерте Елены Темниковой, запланированном на 24 мая в ночном клубе "Ибица".

Активисты недовольны, что летний сезон открывается с "пропутинской певички". На рекламных плакатах написано, что все гости смогут пообщаться с одной из самых востребованных артисток на просторах СНГ.

Глава протестного движения Демьян Ганул сообщил, что активисты соответствующих организаций пытались собственными силами уговорить отказаться от затеи администрацию Ibiza Beach Club, а также обращались в СБУ. Официально концерт, к их разочарованию, всё равно не отменили.

Тем не менее Ганул около часа назад выложил информацию на своей странице в Facebook, что концерт отменён. Но нигде нет официального подтверждения. А один из пользователей оставил комментарий к этому посту: "Научу гуглить, недорого", намекая на то, что Ганул плохо блефует.

"Она обожает руководство РФ и Путина, убившего десятки тысяч украинцев. Разве такие "артисты" должны выступать в украинской Одессе? Если кто забыл, то у нас война уже шестой год, эту войну развязала Российская Федерация", - такую точку зрения также высказал глава украинских патриотов на своей странице.