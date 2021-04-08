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"Обострение неизбежно": Политолог уличил США в попытке повторить грузинский сценарий на Украине

08 апреля 2021, 19:30  •  87 • Политика
Политолог Александр Роджерс уличил власти США в попытке повторить грузинский сценарий на Украине. По его словам, обострение в Донбассе неизбежно.
Так эксперт прокомментировал недавний телефонный разговор президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель. Лидеры двух стран обсудили ситуацию в Донбассе. При этом Меркель выразила беспокойство в связи с перемещением российских войск к границе с Украиной.
Роджерс отметил, что Соединённые Штаты, по всей видимости, хотят повторить на Украине грузинский сценарий. В настоящий момент они "подталкивают Киев к самоубийству", как некогда делали с Грузией во времена правления Михаила Саакашвили. При этом они не дают Украине никаких гарантий, что встанут на защиту партнёров, если те развяжут войну с Россией. Но даже если бы американцы дали гарантии, ничто не мешает их нарушить. Как они нарушили обещания, данные экс-президенту Украины Виктору Януковичу перед госпереворотом 2014 года.
А поскольку денег у режима Зеленского нет, а МВФ давит, и пик платежей по кредитам приходится на лето, то выхода у них не остаётся. Так что обострение неизбежно, - пояснил политолог в разговоре с порталом Nation News.
Напомним, что власти США действительно оказывали всяческую поддержку экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили, высказываясь в его пользу и поставляя военную технику на сотни миллионов долларов. Таким образом они поселили в политике уверенность, что Америка придёт на помощь в случае вооружённого конфликта. Однако когда Тбилиси развязал войну в Южной Осетии, никто на помощь грузинским войскам так и не пришёл.

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