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"Оборотни забили дубинками женщину": Иркутск поднимают, не стесняясь вранья

31 января 2021, 15:15  •  410 • Политика
Трактовка информации в свою пользу, попытки играть на наших самых добрых чувствах - всё это особенности работы ведущих нас на акции протеста в городах России. Вот и в Иркутске использовали те же методы, говоря, что "оборотни забили дубинками женщину".
На это воскресенье так называемая команда Алексея Навального наметила очередную акцию протеста в городах России. Попытки согласовать митинги не предпринимались. Людей убеждают в том, что они могут выходить на улицы в рамках подобных шествий, и это первый пункт большого клубка вранья. Дело в том, что мирными акции протеста не получаются - людей провоцируют на агрессивные действия, толпу заводят. И вот уже первых задержанных ведут под руки в автобусы ОМОНа. Напряжение только нарастает.
Там, где толпу раскачать не удаётся, в ход идут фейки. Например, в Иркутске сейчас тиражируют фото с подписью "Оборотни забили дубинками женщину". На деле же оказалось, что женщине в числе участников акции стало плохо. Её уже привели в чувство.
На фейк, в том числе, указал журналист Роман Голованов.

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