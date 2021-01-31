"Оборотни забили дубинками женщину": Иркутск поднимают, не стесняясь вранья

На это воскресенье так называемая команда Алексея Навального наметила очередную акцию протеста в городах России. Попытки согласовать митинги не предпринимались. Людей убеждают в том, что они могут выходить на улицы в рамках подобных шествий, и это первый пункт большого клубка вранья. Дело в том, что мирными акции протеста не получаются - людей провоцируют на агрессивные действия, толпу заводят. И вот уже первых задержанных ведут под руки в автобусы ОМОНа. Напряжение только нарастает.

Там, где толпу раскачать не удаётся, в ход идут фейки. Например, в Иркутске сейчас тиражируют фото с подписью "Оборотни забили дубинками женщину". На деле же оказалось, что женщине в числе участников акции стало плохо. Её уже привели в чувство.

На фейк, в том числе, указал журналист Роман Голованов.