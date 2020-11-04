"Оборонялись все - от детей до стариков": Пегов рассказал о героическом месте в Карабахе

По словам главы аппарата администрации города Шуши Григория Оганесяна, диверсионные и штурмовые отряды регулярно пытаются прорваться к Каринтаку, поскольку этот посёлок открывает путь на сам город Шуши - "сердце Арцаха".

Пегов, в свою очередь, уточняет, что эти отряды часто набирают из пакистанских и сирийских боевиков.

Сводные отряды ежедневно пытаются взять эту местность. Работают танки, БМП, чтобы отбросить из ущелья диверсионные отряды. За перевалом слышны стрелковые бои, - комментирует происходящее журналист.

Напомним, что в сентябре-октябре ситуация в Нагорном Карабахе резко обострилась. Армения и Азербайджан регулярно обмениваются ударами. Обе стороны несут потери. Россия уже неоднократно призывала Ереван и Баку сесть за стол переговоров, однако пока что призывы к миру не увенчались успехом.