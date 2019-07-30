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"Оборонка у нас разваливалась": В команде Зеленского провели "аудит" работы Порошенко

30 июля 2019, 00:09  •  16 • Политика
В команде Владимира Зеленского провели "аудит" итогов работы Петра Порошенко на посту главы государства. "Оборонка у нас разваливалась", - вынесли свой вердикт в СНБО Украины.
Команда бывшего президента Украины Петра Порошенко причастна к развалу оборонного сектора страны. Так считает новый глава Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Данилюк.
По мнению политика, при Порошенко в оборонном секторе были четко закрепленные частные интересы чиновников, из-за чего ВПК не мог развиваться и постепенно разваливался.
"Не могла развиваться, не был создан достаточный уровень конкуренции, финансирование не содействовало развитию", - цитируют его слова Дни.ру.
Ранее депутат Верховной рады Вадим Новинский заявил о том, что за инцидентом с задержанием российского танкера в порту Измаил может стоять бывший президент Украины Петр Порошенко.
По мнению парламентария, бывший глава государства использует свои связи в силовых структурах для того, чтобы саботировать работу нового президента Владимира Зеленского. Это необходимо для срыва мирного процесса урегулирования конфликта с Россией, на который рассчитывают в Москве и Киеве.

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