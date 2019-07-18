|
"Обогащаются на крови собственного народа": Герой России дал жесткий ответ на претензии МИД Украины к указу Путина
18 июля 2019, 15:09 • 34 • Политика
Герой России Сергей Липовой дал жесткий ответ на претензии МИД Украины к указу Владимира Путина об упрощении процедуры оформления российского гражданства. По мнению эксперта, украинские политики буквально "обогащаются на крови собственного народа".
Украинская сторона подготовила список мер в связи с решением Москвы упростить оформление российского гражданства для жителей Донбасса. Об этом сообщили в МИД Украины.
Речь идет об инициативах, которые должны рассмотреть члены Совета нацбезопасности и Украины, сообщают "Народные новости". Как добавили украинские дипломаты, они считают действия Москвы вмешательством во внутренние дела Украины.
"Такие действия России являются неприкрытым вмешательством во внутренние дела Украины, а также серьезной угрозой безопасности для всего европейского континента", - указано в заявлении.
Ранее стало известно о том, что президент России Владимир Путин подписал документ, упрощающий процедуру получения российских паспортов для граждан Украины.
Как заявил Царьграду председатель президиума "Офицеров России", Герой России, генерал-майор Сергей Липовой, подписанный Путиным указ является справедливой, своевременной и вынужденной мерой. В действиях Кремля не стоит искать политику, так как они продиктованы интересами гуманизма. Нельзя сидеть и смотреть, как украинские власти пытаются уничтожить население страны.
Ответные же заявления Киева вновь подтверждают мнение о том, что украинская сторона не намерена выполнять мирные соглашения по Донбассу и останавливать войну, ставшую для украинских политиков бизнесом. Последние буквально обогащаются на крови простых украинцев.
"Сегодня в условиях нищеты и разрухи очень удобно сваливать все беды на Россию, разворовывая страну и дальше. Ведь развалено абсолютно все. Развалена промышленность, развален флот, навсегда потеряна территория, уровень жизни упал так, как никогда в истории независимой Украины. Однако новая украинская администрация продолжает во всем обвинять Россию, понимая, что в противном случае придется отвечать перед населением. А отвечать им нечего", - пояснил он.
Как добавляет эксперт, рассчитывать на посредников в виде Европы и США сейчас нельзя. Американцам выгодна гражданская война на Украине, они также контролируют европейские власти.
"Вся надежда только на предстоящие выборы и на положительный результат для проукраинских политических сил, настроенных на мир и на восстановление добрососедских отношений с Россией", - добавил Липовой.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
34
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
16 июля 2019, 04:39
|
14 июля 2019, 23:24
|
14 июля 2019, 03:54
|
17 июля 2019, 06:39
|
12 июля 2019, 03:09
|
13 июля 2019, 14:39
|
13 июля 2019, 11:24