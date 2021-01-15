"Обобрать и обворовать" Крым: "Компромисс" Кравчука депутат разбил двумя фактами о полуострове

Напомним, ранее бывший президент Украины, представитель Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук высказался о "компромиссе" по Крыму, чтобы разрешить имеющиеся противоречия между Россией и Незалежной.

Депутат Госдумы Михаил Шеремет, комментируя это заявление, посчитал его "чисто политическим" и "абсолютно не связанным с реальностью".

Парламентарий двумя фактами разбил идею экс-президента. Он подчеркнул, что, во-первых, в отношении полуострова никакого "компромисса", о котором говорит Кравчук, и быть не может.

"Статус полуострова однозначен - это законная территория России и нет другого пути, нежели признать это", - напомнил Шеремет, считая, что именно с этого и должно начаться разрешение имеющихся между Москвой и Киевом противоречий.

Во-вторых, как отметил парламентарий, Крым для Украины никогда и "не был родным и близким". Фактически регион украинская власть использовала лишь для того, чтобы его "обобрать и обворовать".

"Киевские власти всегда смотрели на полуостров с точки зрения обобрать и обворовать. Он никогда не был для Украины родным и близким регионом. Крым был интересен им исключительно в плане торговли землёй", - сказал депутат в интервью РИА "Новости".