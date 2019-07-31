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"Обналичил полтонны долларов и скрылся в Дубае": Политолог заявил, что Порошенко больше не вернется на Украину

31 июля 2019, 08:39  •  198 • Политика
Покинувший страну экс-президент Украины Петр Порошенко может не вернуться назад говорит украинский политолог. По его словам, Порошенко уже "обналичил полтонны долларов и скрылся в Дубае".
Журналистам об это рассказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии, политолог Михаил Погребинский.
Он отметил, что, скорее всего, теперешний лидер Украины возьмется всерьез за наказание для коррупционеров. И потому Порошенко вряд ли вернется из-за границы.
"У меня закрадывается подозрение, что он не вернется, - говорит Погребинский в эфире телеканала NewsOne. - Он из Стамбула уже полетел в Дубай, где и скрылся. А дальше теряются его концы".
Политолог признается, что изрядно обескуражен тем, что бывший президент страны спокойно обналичил "полтонны стодолларовых бумаг".
"Кто-нибудь знает, где находятся эти деньги? – вопрошает Погребинский. - Сначала улетела семья за несколько дней до этого — ясно было, что он тоже улетит".

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