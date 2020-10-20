"Обнаглели до предела": В Турции жёстко ответили на шантаж США с С-400

Власти США осудили недавние испытания Турцией российских зенитно-ракетных систем С-400 и пригрозили Анкаре "серьёзными последствиями". Согласно предварительным данным, решение о введении новых санкций против Турции уже лежит на столе у президента США Дональда Трампа, пишет ИноСМИ со ссылкой на турецкое издание Haber7.

Турецкие интернет-пользователи весьма эмоционально отреагировали на этот политический шантаж. Они заявили, что защита государственного суверенитета - это неотъемлемое право любой страны, и напомнили, как американские "союзники" поддерживали Рабочую партию Курдистана, которая считается террористической в Турции.

Это вы поддерживаете Рабочую партию Курдистана (РПК), партию "Демократический союз" (PYD), Грецию. Это вы передаёте террористам тысячи грузовиков с оружием. Обнаглели до предела, - возмущается Юнус.

Пользователь с красноречивым ником Влюблённый в родину в свою очередь напомнил, как США заморозили поставки истребителей F-35 в Турцию. Он предупредил, что, если Вашингтон не одумается, Анкара купит самолёты у других. А пользователь с ником Моя прекрасная Турция заявил, что НАТО - бесполезная организация, которая постоянно демонстрирует враждебную позицию по отношению к Анкаре и никогда ей не помогает.