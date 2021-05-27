"Обменный фонд" по-украински: После пленения армян военкор задал прямой вопрос

На границе с Азербайджаном пленили шестерых военнослужащих Армении.

Утром 27 мая Азербайджан взял в плен шестерых военных ВС Армении.

Исполняющий обязанности премьер-министра Арммении Никол Пашинян сообщил, что их захватили во время минирования приграничной линии с установкой предупредительных знаков на территории.

"Хочу подчеркнуть, что армянские военнослужащие находились на суверенной территории Армении, они минировали приграничную линию и устанавливали предупредительные знаки не в диверсионных целях. Одно ясно, что это не пленение наших солдат - это похищение с территории Армении", - заявил он.

Военный корреспондент издательского дома "Комсомольская правда" Александр Коц сравнил действия Азербайджана с украинскими.

"А что происходит вообще? Это Азербайджан теперь по-украински пополняет обменный фонд?" - написал он в своём телеграм-канале.

Армения делает всё, чтобы освободить своих военнослужащих.