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"Обменный фонд" по-украински: После пленения армян военкор задал прямой вопрос
27 мая 2021, 12:25 • 112 • Политика
На границе с Азербайджаном пленили шестерых военнослужащих Армении.
Утром 27 мая Азербайджан взял в плен шестерых военных ВС Армении.
Исполняющий обязанности премьер-министра Арммении Никол Пашинян сообщил, что их захватили во время минирования приграничной линии с установкой предупредительных знаков на территории.
"Хочу подчеркнуть, что армянские военнослужащие находились на суверенной территории Армении, они минировали приграничную линию и устанавливали предупредительные знаки не в диверсионных целях. Одно ясно, что это не пленение наших солдат - это похищение с территории Армении", - заявил он.
Военный корреспондент издательского дома "Комсомольская правда" Александр Коц сравнил действия Азербайджана с украинскими.
"А что происходит вообще? Это Азербайджан теперь по-украински пополняет обменный фонд?" - написал он в своём телеграм-канале.
Армения делает всё, чтобы освободить своих военнослужащих.
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