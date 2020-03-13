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"Обманывают, грабят и убивают людей": Депутат Беседина обвинила Путина во всех грехах, но понимания не нашла

13 марта 2020, 00:35  •  17 • Политика
Депутат от "Яблока" Дарья Беседина устроила эпатажное выступление в Мосгордуме, назвав Путина, власть, СМИ и правоохранителей лгунами, грабителями и убийцами. Парламентарии ответили культурно.
Депутат Мосгордумы от "Яблока" Дарья Беседина вновь эпатировала Мосгордуму. Девушка выступила с пламенной речью, в которой обвинила президента России Владимира Путина, а также силовиков и СМИ в обмане, грабеже и убийствах. Парламентарии потребовали от комиссии по регламенту оценить допустимость подобных "представлений" на заседаниях.
Беседина, действительно, не особо стеснялась в выражениях, бросаясь громкими обвинениями в адрес всех подряд. По её словам, правоохранители - это продолжатели дела НКВД, журналисты - вруны и пропагандисты, а власть вообще вся прогнила и грабит-убивает людей. Никаких конкретных фактов, как обычно, представлено не было.
Парламентарии не особо впечатлились "пламенной" речью Бесединой. А депутат от "Единой России" попросил комиссию по регламенту проверить выступление на соответствие требованиям регламента.
Ещё одним штрихом к выступлению Бесединой стала футболка, в которой она вышла на трибуну. На ней красовалась надпись с неприкрытым намёком на нецензурное выражение, что также не укрылось от внимания депутатов.
Скажу как есть: депутатКА Беседина охренела от собственного идиотизма и безнаказанности! - комментирует выступление в Twitter журналистка и блогер Юлия Витязева.
Во времена НКВД валила бы лес уже в Магадане, а не чесала языком в Москве, да ещё в гордуме, - отмечает IT_crowd @ITcrowd7.
За что боролись, на то и напоролись. Свобода от всего. От воспитания, совести, чести и т.д. и т.п. Разве не таких выращивали все эти годы, чтобы было ими удобно управлять? Самонадеянно считать, что никто не сможет перехватить руководство подобными экземплярами, - констатирует Елена Кузнецова @Neringa285.
Фото: скриншот Twitter/@Vityzeva

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