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"Обмануть" С-400 и атаковать Сибирь: Эксперт напомнил о русском оружии, которому США не ответят

08 июня 2020, 21:00  •  37 • В мире
Автор украинского издания Defense Express спроецировал удар по Сибири и русской Арктике с помощью крылатых ракет. Он предположил, что удастся "обмануть" ЗРК С-400 - атаковать вне зоны действия "Триумфа". Независимый военный эксперт Алексей Хлопотов напомнил о русском оружии, ответить на которое, противостоять "даже США не могут".
Напомним, ранее автор украинского издания Defense Express спроецировал удар по Сибири и русской Арктике с помощью крылатых ракет AGM-158B JASSM-ER и AGM-86C CALCM. Журналист пишет, что дальности ракет, мол, хватит "для атаки на основные стратегические объекты России в Арктике и части Сибири". Под ударом может оказаться и весь Северный морской путь.
Он также предположил, что С-400 не спасут, предполагая, как можно "обмануть" российские ЗРК: мол, запуск крылатых ракет возможен и вне зоны действия российского "Триумфа".
Независимый военный эксперт Алексей Хлопотов украинское предположение посчитал бредом, отметив, что "американцы не дураки".
"Они могут использовать воздушное пространство Украины для патрулирования своими бомбардировщиками, но это не более чем фактор давления", - подчеркнул эксперт в беседе с Ura.ru.
Он же также добавил, что "воевать никто не собирается". Хлопотов допустил возможность американских бомбардировщиков нести крылатую ракету большой дальности и до Урала, и до Сибири.
Но при этом напомнил о русском оружии, ответить на которое, противостоять "даже США не могут". В частности, упомянул о военной доктрине нашей страны, согласно которой мы имеем право нанести ответный удар.
"Согласно военной доктрине, Россия может нанести ответный удар, а ракетных комплексов достаточно, чтобы отреагировать мгновенно. Противостоять этому даже США не могут", - уточнил эксперт.

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