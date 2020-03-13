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"Обмануть Владимира Путина можно, но один раз": Сатановский о попытках чиновников не подчиниться

13 марта 2020, 15:35  •  58 • Политика
Странную дискуссию вокруг поправок, ограничивающих депутатов Госдумы, прокомментировал в беседе с Царьградом президент Института Ближнего Востока политолог Евгений Сатановский. Говоря о попытке чиновников не подчиниться, он подчеркнул: "Обмануть Владимира Путина можно, но один раз".
Напомним, речь идёт о поправках в Конституцию России, запрещающих чиновникам иметь иностранные счета, имущество и, безусловно, гражданство. По мере обсуждения из поправки выпадал то один, то другой пункт. За исключением гражданства. В результате утвердили лишь запрет на иностранные счета, а по недвижимости сообщили, что такой поправки не было вовсе. Выходит, таким образом, обманули президента России Владимира Путина, задавшего тренд на освобождение чиновников от иностранной зависимости?
Евгений Сатановский полагает, что о целенаправленном обмане здесь речи не идёт.
"Давайте поймём простую вещь. Обмануть Владимира Путина можно, но один раз. И последствия этого, как правило, печальные. Мы это знаем по массе примеров. Поэтому вряд ли какая-то партия собирается обманывать президента, вот, прямо так целенаправленно", - сказал Сатановский, добавив, что даже так называемые оппозиционные партии это понимают.
Сатановский полагает, что приоритеты у затеявших путаницу с поправкой были совсем другими.
"В данном случае мы имеем приоритеты, понятные даже ежу. У каждого нашего думского депутата или сенатора где-нибудь что-нибудь есть. Нищих я там как-то вот не знаю. В зависимости от того, что где у кого есть, люди голосуют так или иначе".
В то же время совершенно понятно желание Владимира Путина ограничить чиновников от иностранного влияния, введя некий ценз.
"Президенту хотелось бы управлять элитой - если это вообще элита. Ведь настоящую элиту интересуют только и исключительно национальные приоритеты. И всё. На такую элиту ни у кого нет компромата, укорота или зацепочки. Очень простая и более чем понятная мотивация. А уж как это в результате получится?.. Ну, слушайте. В конце концов, в 90-е годы один из моих хороших знакомых, который весь из себя миллиардер из списка Forbes, причём из первых позиций, сказал - переведу вам на вежливый русский, - что команда была не трындеть, а тырить. И большая часть наших состояний создана именно таким путём. Если вспоминать залоговый аукцион, там всё совсем грустно. Ладно, более или менее разобрались с тем, чтобы иностранного гражданства не было у сенаторов и депутатов".
Понятно, что долгое время мы были открыты миру - "все из себя радостные, доверчивые, в обнимку". Мол, какая разница, есть гражданство или нет. Даже если нет. Так весь мир хочет помочь, размышлял Сатановский.
"Когда стало ясно, что ни черта весь мир не думает о том, как сделать хорошо, а думает, как себе сделать хорошо, каждый по-своему, с этим вопросом иностранного гражданства удалось разобраться.
С имуществом гораздо сложнее. Потому что все те, кто называет себя элитой, что-нибудь и где-нибудь имеют.
Ну, хорошо, и что тогда Путин должен делать, кого он будет назначать на все эти высокие посты? Меня и жену мою, что ли? Ну и на фиг я ему там нужен? Так что… тут сложно. А насчёт обмана - да нет, просто у людей нормальный человеческий инстинкт. Собственнический инстинкт. После коммунизма строительство у нас отменили, а что мы строим - пока непонятно. Явно то ли капитализм, то ли феодализм, то ли дикий капитализм, я откуда знаю, то ли первобытно-общинный строй. И вот как с этой собственностью быть - непонятно", - сказал Сатановский.

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