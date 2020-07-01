"Обманули вы нас, русские мужики!": Сможет ли китайский клон С-400 потеснить Россию

Китайское издание Sohu восхищается устремлениями КНР в плане производства и экспорта ПВО. При этом, отмечает автор материала, ракетный комплекс HQ-9, который поставляется в ряд стран мира под экспортным обозначением FD-2000, может быть в какой-то степени лучше прародителя из России С-300.

По ряду параметров китайский клон даже лучше российского собрата, убеждён автор.

"Его фактическая боевая мощность намного выше, чем у С-300. Согласно анализу западных военных экспертов, боевая мощь китайских FD-2000 аналогична российской С-400", - цитирует Topwar публикацию.

Издание "Авиа.про" вовсе утверждает, что, благодаря успехам FD-2000, которые уже были поставлены в Марокко, Туркмению и Алжир, Китай и вовсе откажется от закупки у России комплексов С-400.

Однако эти измышления, равно как и то, что китайские клоны смогут потеснить Россию на глобальном рынке вооружений, легко развенчать. Ещё в марте китайское издание Baijiahao сообщало, что КНР получила С-400 (то есть речь об отказе от покупки не идёт).

Правда, тогда Китай не устроило, что Россия, даже продав С-400 на Восток, сохранила военную мощь. "Всем известно, что вскоре после продажи С-400 Китаю Россия приняла на вооружение С-350. Получается, что, поставляя в КНР С-400, русские не раскрыли все карты", - делится журналист.

На это в рунете отреагировали смешком: "Обманули вы нас, русские мужики! Подсунули вершки, а у самих-то корешки слаще!"