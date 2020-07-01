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"Обманули вы нас, русские мужики!": Сможет ли китайский клон С-400 потеснить Россию

01 июля 2020, 20:00  •  22 • В мире
В китайском издании Sohu рассказали о великолепных характеристиках зенитного ракетного комплекса HQ-9. В экспортном варианте он предстаёт под обозначением FD-2000. В СМИ его уже окрестили китайским клоном С-400 - мол, и дешевле даже, чем русские С-300. Впрочем, в рунете лишь усмехаются, наблюдая за попытками КНР потеснить Россию в этой сфере. Пользователи предупреждают: русские, даже продав КНР С-400, раскрыли не все карты. "Обманули вы нас, русские мужики! Подсунули вершки, а у самих-то корешки слаще!" - шутливо отмечает читатель "ИноСМИ".
Китайское издание Sohu восхищается устремлениями КНР в плане производства и экспорта ПВО. При этом, отмечает автор материала, ракетный комплекс HQ-9, который поставляется в ряд стран мира под экспортным обозначением FD-2000, может быть в какой-то степени лучше прародителя из России С-300.
По ряду параметров китайский клон даже лучше российского собрата, убеждён автор.
"Его фактическая боевая мощность намного выше, чем у С-300. Согласно анализу западных военных экспертов, боевая мощь китайских FD-2000 аналогична российской С-400", - цитирует Topwar публикацию.
Издание "Авиа.про" вовсе утверждает, что, благодаря успехам FD-2000, которые уже были поставлены в Марокко, Туркмению и Алжир, Китай и вовсе откажется от закупки у России комплексов С-400.
Однако эти измышления, равно как и то, что китайские клоны смогут потеснить Россию на глобальном рынке вооружений, легко развенчать. Ещё в марте китайское издание Baijiahao сообщало, что КНР получила С-400 (то есть речь об отказе от покупки не идёт).
Правда, тогда Китай не устроило, что Россия, даже продав С-400 на Восток, сохранила военную мощь. "Всем известно, что вскоре после продажи С-400 Китаю Россия приняла на вооружение С-350. Получается, что, поставляя в КНР С-400, русские не раскрыли все карты", - делится журналист.
На это в рунете отреагировали смешком: "Обманули вы нас, русские мужики! Подсунули вершки, а у самих-то корешки слаще!"

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