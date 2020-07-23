"Обманул по-крупному": Как Путин обошёлся с бунтовщиком, рассказал Марат Баширов

Политолог Марат Баширов в личном телеграм-канале "Политджойстик" заявил, что глава КПРФ Геннадий Зюганов на протяжении несколько месяцев не может добиться встречи с президентом России Владимиром Путиным. И, по словам Баширова, это ситуация, в которую якобы попал только лидер коммунистов.

Геннадий Зюганов заявил, что его якобы не допускают до Путина. В то же время в аппарате Госдумы сочли это заявление странным, поскольку, во-первых, встречи проходят регулярно, а, во-вторых, аппарат просто не может не доложить о поданной заявке на встречу, если она была. Другое дело, что президент может принять решение не беседовать с тем или иным политиком, по крайней мере, сейчас, продолжил Баширов.

"Зюганов не может попасть на аудиенцию уже несколько месяцев, потому что обманул по-крупному. Пообещал конструктивно обсуждать поправки в Конституцию, а сам устроил митинги и шабаши в СМИ, чем немедленно воспользовались сторонники Навального", - пишет Марат Баширов.

Кроме того, политолог отметил, что поступок Зюганова был непоследователен ещё и потому, что "часть поправок КПРФ вошли в итоговый документ, двойная игра Зюганова вызвала недоумение даже у его товарищей по партии".

Ни представители Зюганова, ни сам Зюганов не комментировали сказанное Башировым.