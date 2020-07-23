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"Обманул по-крупному": Как Путин обошёлся с бунтовщиком, рассказал Марат Баширов

23 июля 2020, 21:05  •  87 • Политика
По словам Марата Баширова, президент Владимир Путин не допускает до себя Геннадия Зюганова, поскольку тот "обманул по-крупному". Вместо конструктивного обсуждения поправок в Конституции он устроил бунты. От взгляда Путина позиция, по словам Баширова, не ушла. Последовала реакция.
Политолог Марат Баширов в личном телеграм-канале "Политджойстик" заявил, что глава КПРФ Геннадий Зюганов на протяжении несколько месяцев не может добиться встречи с президентом России Владимиром Путиным. И, по словам Баширова, это ситуация, в которую якобы попал только лидер коммунистов.
Геннадий Зюганов заявил, что его якобы не допускают до Путина. В то же время в аппарате Госдумы сочли это заявление странным, поскольку, во-первых, встречи проходят регулярно, а, во-вторых, аппарат просто не может не доложить о поданной заявке на встречу, если она была. Другое дело, что президент может принять решение не беседовать с тем или иным политиком, по крайней мере, сейчас, продолжил Баширов.
"Зюганов не может попасть на аудиенцию уже несколько месяцев, потому что обманул по-крупному. Пообещал конструктивно обсуждать поправки в Конституцию, а сам устроил митинги и шабаши в СМИ, чем немедленно воспользовались сторонники Навального", - пишет Марат Баширов.
Кроме того, политолог отметил, что поступок Зюганова был непоследователен ещё и потому, что "часть поправок КПРФ вошли в итоговый документ, двойная игра Зюганова вызвала недоумение даже у его товарищей по партии".
Ни представители Зюганова, ни сам Зюганов не комментировали сказанное Башировым.

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