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"Облом, Герман Оскарович": Депутат вслед за Путиным осадил "прилипчивого" Грефа
06 декабря 2020, 15:25 • 208 • Политика
Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков вслед за Владимиром Путиным осадил "прилипчивого" Германа Грефа. Он заметил, что президент России во время недавней презентации от главы Сбера фактически одёрнул руководителя госкорпорации, напомнив ему о его прямых обязанностях: "Облом, Герман Оскарович, занимайтесь банком".
Депутат Госдумы РФ Вячеслав Лысаков прокомментировал в своём Telegram-канале "ДУМАем" недавнюю презентацию, устроенную главой Сбера Германом Грефом, на которой присутствовал российский лидер Владимир Путин.
Парламентарий сравнил руководителя финансовой корпорации с гендиректором "Роснано", который как раз покидает свой пост: "Хитрый, не менее Чубайса".
Лысаков заметил, что Греф каким-то образом снова "пролез" на приём к президенту и демонстрировал ему "какие-то стрёмные сберовские коробочки".
Глава банка уверял, что сможет с их помощью порадовать школьников из бедных семей, намеренно пытаясь тем самым сыграть на душевных струнах Путина, подчеркнул депутат.
Глава государства, однако, раскусил Грефа и осадил "этого прилипчивого вируса", посоветовав всё же сконцентрировать усилия на своих прямых обязанностях, а не распыляться, отметил парламентарий.
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