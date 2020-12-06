"Облом, Герман Оскарович": Депутат вслед за Путиным осадил "прилипчивого" Грефа

Депутат Госдумы РФ Вячеслав Лысаков прокомментировал в своём Telegram-канале "ДУМАем" недавнюю презентацию, устроенную главой Сбера Германом Грефом, на которой присутствовал российский лидер Владимир Путин.

Парламентарий сравнил руководителя финансовой корпорации с гендиректором "Роснано", который как раз покидает свой пост: "Хитрый, не менее Чубайса".

Лысаков заметил, что Греф каким-то образом снова "пролез" на приём к президенту и демонстрировал ему "какие-то стрёмные сберовские коробочки".

Глава банка уверял, что сможет с их помощью порадовать школьников из бедных семей, намеренно пытаясь тем самым сыграть на душевных струнах Путина, подчеркнул депутат.

Глава государства, однако, раскусил Грефа и осадил "этого прилипчивого вируса", посоветовав всё же сконцентрировать усилия на своих прямых обязанностях, а не распыляться, отметил парламентарий.