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"Облапошились даже с цитатой Владимира Владимировича": Кадырова насмешили угрозы судом
19 марта 2021, 17:20 • 231 • Политика
Главный редактор "Новой газеты" не исключил подачи иска к Кадырову. Глава Чечни не сдержался: "Облапошились даже с цитатой Владимира Владимировича".
Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на угрозу главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова подать в суд на него в суд из-за обвинений в адрес сотрудников издания. Руководитель региона отметил, что издание снова всё переврало и напутало. Кадыров напомнил, что Кремль посоветовал подать в суд жителям Чечни на "Новую газету", а не "Новой газете" на главу Чечни.
Речь идёт о словах пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова в ответ на просьбу жителей Чечни наказать "Новую газету" за клевету в адрес правоохранителей региона. Песков указал, что глава Государства не является судебным органом, поэтому обращение по поводу "Новой газеты" следует переадресовать в суд. После этого уже главред "Новой газеты" заявил, что подаст в суд на Кадырова.
- прокомментировал Кадыров в своём Telegram-канале.
Он добавил, что будет удивлён, если "Новая газета" обратиться с иском в российский суд, а не американский, учитывая связи издания с Госдепом США. Тем более, что главред "Новой газеты" заранее написал, что российский суд может проигнорировать иск. Но не из-за необоснованности своего заявления, а потому что, якобы, судебная система их не защитит.
- подытожил Кадыров.
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