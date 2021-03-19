"Облапошились даже с цитатой Владимира Владимировича": Кадырова насмешили угрозы судом

Главный редактор "Новой газеты" не исключил подачи иска к Кадырову. Глава Чечни не сдержался: "Облапошились даже с цитатой Владимира Владимировича".

Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на угрозу главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова подать в суд на него в суд из-за обвинений в адрес сотрудников издания. Руководитель региона отметил, что издание снова всё переврало и напутало. Кадыров напомнил, что Кремль посоветовал подать в суд жителям Чечни на "Новую газету", а не "Новой газете" на главу Чечни.

Речь идёт о словах пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова в ответ на просьбу жителей Чечни наказать "Новую газету" за клевету в адрес правоохранителей региона. Песков указал, что глава Государства не является судебным органом, поэтому обращение по поводу "Новой газеты" следует переадресовать в суд. После этого уже главред "Новой газеты" заявил, что подаст в суд на Кадырова.

Кремль посоветовал подать в суд на газету, а не советовал газете подать в суд. Вечно они что-то путают и не проверяют информацию. Слышали звон, да не знают, где он. Облапошились даже с цитатой Владимира Владимировича,

- прокомментировал Кадыров в своём Telegram-канале.

Он добавил, что будет удивлён, если "Новая газета" обратиться с иском в российский суд, а не американский, учитывая связи издания с Госдепом США. Тем более, что главред "Новой газеты" заранее написал, что российский суд может проигнорировать иск. Но не из-за необоснованности своего заявления, а потому что, якобы, судебная система их не защитит.

Похвастаться фотографиями с американскими пропагандистами я не могу... Но в честность нашего судебного процесса верю. Поэтому, вперёд! Посмотрим, чья возьмёт!

- подытожил Кадыров.