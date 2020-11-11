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"Обладает практически абсолютной защитой": Путин заявил о создании пункта управления ядерными силами
11 ноября 2020, 16:50 • 162 • Политика
В России завершается создание пункта управления стратегическими ядерными силами. Об этом в среду заявил Президент РФ Владимир Путин. По словам главы государства, пункт управления обладает практически абсолютной защитой.
Такое заявление российский лидер сделал на встрече с руководством Минобороны и представителями предприятий ВПК.
Президент подчеркнул, что необходимо обеспечить живучесть систем управления ядерными силами, чтобы они работали даже в случае нанесения ядерного удара. По его словам, за последние годы в России существенно вырос уровень управления вооружением.
Напомним, что ранее власти США договорились с Россией о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), который является одним из главных факторов, сдерживающих гонку вооружений. Главным условием Вашингтона стала обоюдная заморозка ядерного арсенала. Администрация президента США на днях подтвердила свою готовность следовать договору.
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