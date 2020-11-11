"Обладает практически абсолютной защитой": Путин заявил о создании пункта управления ядерными силами

Такое заявление российский лидер сделал на встрече с руководством Минобороны и представителями предприятий ВПК.

"Как мне доложили, на завершающем этапе находится создание нового, обладающего практически абсолютной защитой пункта управления, в том числе стратегическими ядерными силами", - отметил Путин.

Президент подчеркнул, что необходимо обеспечить живучесть систем управления ядерными силами, чтобы они работали даже в случае нанесения ядерного удара. По его словам, за последние годы в России существенно вырос уровень управления вооружением.

Напомним, что ранее власти США договорились с Россией о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), который является одним из главных факторов, сдерживающих гонку вооружений. Главным условием Вашингтона стала обоюдная заморозка ядерного арсенала. Администрация президента США на днях подтвердила свою готовность следовать договору.