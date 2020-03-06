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"Обкладывали, как в последний раз": Поддубный рассказал о "финальной дискотеке" боевиков за час до перемирия в Сирии

06 марта 2020, 21:35  •  64 • В мире
Военный корреспондент Евгений Поддубный рассказал о том, как прошел последний час до перемирия в Сирии в пятницу, 6 марта. По словам журналиста, боевики устроили "финальную дискотеку". В результате во время обстрела пострадало пять машин. Теперь же режим прекращения огня соблюдается.
Военный корреспондент Евгений Поддубный в своём Telegram-канале рассказал, что творилось в сирийском Идлибе до перемирия. По словам журналиста, боевики устроили обстрел прямо перед началом действия режима прекращения огня.
"За час до перемирия боевики устроили финальную на сегодня дискотеку, били РСами и снарядами, обкладывали, как в последний раз. На дороге Кафр Амин - Серакиб есть пристрелянный участок, и на турецком наблюдательном посту - глаза. За час обстрела пять машин в минус. В 0:10 по мск обстрелы прекратились. Пока тихо. Всем доброй ночи", - сообщил корреспондент.
Позже Евгений Поддубный сообщил, что огонь действительно прекратился, пока режим прекращения огня соблюдается. "Впервые за неделю можно спокойно двигаться по М5", - заявил журналист.
Напомним, что 5 марта прошла встреча политических лидеров России и Турции. Основной темой встречи было обострение ситуации в сирийском Идлибе. Переговоры Путина и Эрдогана в Кремле начались в 14:06 по московскому времени. Перед ними президент РФ заявил о необходимости "проговорить" со своим турецким коллегой сложившуюся ситуацию, чтобы ничего подобного не повторялось и российско-турецкие отношения, которыми стороны дорожат, не разрушались. Эрдоган выразил уверенность, что итоги переговоров облегчат создавшуюся в сирийском Идлибе ситуацию.

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